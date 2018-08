Der skal ligge en solid faglig indsats bag, når vi begrænser madspild og tab af fødevarer i Danmark.

Det mener miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). Derfor vil han skabe en tænketank, hvor det offentlige og private virksomheder samarbejder med ansatte fra fødevarekæden, myndigheder og forskere.

- Hvis vi gerne vil gøre noget godt for vores miljø og vores begrænsede ressourcer, er nedbringelse af madspild og fødevaretab et rigtig godt sted at starte, siger Jakob Ellemann-Jensen i en skriftlig kommentar.

Ifølge en rapport fra Boston Consulting Group smides der i hele verden årligt mad ud for 1200 milliarder dollar (7700 milliarder kroner).

Spildet kan begrænses med 700 milliarder dollar, hvis der sker en indsats på fem områder.

Tænketanken kan rådgive, foreslå initiativer, samle viden og tjekke ny indtjening, modeller og løsninger, som kan begrænse madspild og tab af fødevarer.

Tænketanken skal undersøge, om det er muligt at skabe "en overordnet frivillig aftale om et fælles reduktionsmål for hele værdikæden omkring fødevarer". Med særlige mål for brancher, kategorier og led i forsyningskæden.

Arbejdet skal hænge sammen med en ny national affaldsplan. Jakob Ellemann-Jensen er begejstret for et initiativ i august om partnerskab fra Salling Group og andre.

Ministeriet har drøftet initiativet med flere danske og udenlandske eksperter som Selina Juul. Hun har stiftet Stop Spild af Mad og er ophavsmand til idéen om en tænketank om madspild.

Tænketanken skal være internationalt orienteret. Der arbejdes på at lave et partnerskab med offentlige og private midler.

Miljø - og Fødevareministeriet vil præsentere planen om tænketanken på et møde, hvor virksomheder, organisationer og andre kan deltage og melde sig til arbejdet mod madspild.