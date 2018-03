Ny strategi: Børneagenter skal afsløre ulovligt tobakssalg

Børn og unge under 18 år skal bruges som undercover-agenter til at afsløre ulovligt salg af cigaretter til mindreårige, mener Socialdemokratiet.

Rygning: Er det en god idé at sende børn og unge i byen for at afsløre ulovligt salg af cigaretter i kiosker og supermarkeder?

Ja, mener Socialdemokratiet, der foreslår at etablere en statslig kontrolenhed, som kan benytte sig af såkaldt mystery shoppers i forsøget på at bekæmpe børn og unges adgang til tobak.

Konkret foreslår partiet, at kontrolenheden, som skal placeres under Sundhedsministeriet, kan etablere et korps af børn og unge under 18 år, som skal forsøge at købe cigaretter eller andre tobaksvarer i landets butikker.

I Danmark er det ulovligt at sælge tobak til unge under 18 år, så hvis butikkerne alligevel gennemfører salget til en af de unge kontrollanter, falder hammeren i form af bødestraf - eller endnu mere vidtrækkende, foreslår Socialdemokratiet, i form af en mistet tobaksbevilling. Partiet foreslår en årlig bevilling til kontrolenheden på 20 millioner kroner med en evaluering efter fire år.

Tidligere på ugen offentliggjorde Sundhedsstyrelsen nye tal, som viser, at andelen af unge mellem 16 og 24 år, der ryger dagligt, er steget med 12,5 procent for drenge og 11 procent for piger siden forrige måling i 2013.

- Det er ekstrem nedslående læsning, og får vi magt, som vi har agt efter et valg, kommer der en kontrolenhed, der i markant højere grad end i dag skal begrænse unges adgang til tobak. Her kan mystery shopping være en god og effektiv måde at få afsløret den del af detailhandlen, der overtræder loven, siger Flemming Møller Møller.

Og en del tyder på, at detailhandlen i vidt omfang blæser på lovgivningen. I 2017 gennemførte COOP, der blandt andet driver Fakta og Brugsen, en intern kontrol i 650 butikker. Undersøgelsen viste, at børn og unge i 40 procent af tilfældene problemfrit kunne købe cigaretter.

I dag er det politiet, som skal håndhæve lovgivningen, men her mangler man ressourcer til at gennemføre større kontrolindsatser. I 2016 blev der blot udstedt to bøder til detailhandlende. En af udfordringerne er, at politiet har svært ved at løfte bevisbyrden i kølvandet på konkrete anmeldelser.