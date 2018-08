Ny sag mod Selvmordslæge: - Jeg er uskyldig

Svend Lings er nu under anklage for at have assisteret ved selvmord i to tilfælde. Nu også for at have udleveret medicin.

Den pensionerede fynske overlæge, Svend Lings, har længe vidst, at han skal i retten den 3. september i Svendborg for sin rolle i et selvmordsforsøg, som ikke lykkedes. Nu er der kommet endnu en anklage med i sagen. Lings er nu også tiltalt for, at have udleveret 100 mg Fenemal til Jørgen Vesterby, der afgik ved døden den 7. maj 2017.

Jørgen Vesterby var omdrejningspunktet i TV2 dokumentaren "Jørgen vil dø", som handlede om hans kamp for at få lov at afslutte sit liv, og Svend Lings spiller en rolle i udsendelsen.

Svend Lings undrer sig over, at sagen mod ham udvides.

- Det virker lidt underligt, at de i sidste øjeblik kommer og klasker en gammel sag fra Aarhus oveni, siger han.

Lings er dog ikke nervøs ved sagen og hævder, at han ikke har udleveret den dødelige medicin til Jørgen Vesterby.

- Det kan jeg dokumentere. Alle udskrevne recepter bliver registreret i Sundhedsstyrelsens register, og jeg har ikke udskrevet noget. Det må i øvrigt være efter, jeg fik frataget min autorisation, så jeg har ikke kunnet udskrive en recept, siger Svend Lings.

Den oprindelige sag mod Lings, som også afgøres den 3. september, handler om, at han har assisteret ved et selvmordsforsøg, som ikke lykkedes. Her er han tiltalt sammen med en ældre læge fra Svendborg, som har udskrevet recepten på den dødelige medicin.

Anklagemyndigheden går efter en fængselsdom til Svend Lings.

- Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal i fængsel, siger han selv.