Ny politisk aftale: Regeringen og DF forbyder anonyme og store, udenlandske donationer til friskoler

Dette indeholder den nye politiske aftale

1 Frihedspakken



Det skal være muligt for frie grundskoler og private gymnasier at oprette afdelinger, som ikke geografisk er i nærheden af skolen. Førhen har der været en begrænsning på, at nye afdelinger skulle ligge inden for én kilometer, men nu er det udvidet til nabokommunen.



Derudover bliver det blandt andet muligt at oprette klubtilbud for 4.-klasser og op, og så er det tilladt for friskoler at overtage administrative opgaver fra andre friskoler.



- Det her er et ønske fra skolerne selv, fordi de selv oplever et behov for at kunne gøre de her ting, siger undervisningsminister, Merete Riisager (LA).



2 Tilsynspakken



Tilsynspakken består af seks tiltag, som allerede i 2017 blev indført for de frie grundskoler. Nu vil regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti udvide, så det også gælder frie efterskoler, fagskoler og private gymnasier.



Det gælder eksempelvis whistleblower-ordninger, mulighed for, at tilsynet kan deltage i møder på skolen samt indførelse af et friheds- og folkestyrekrav.



- Det er for at få kongruens mellem de forskellige områder. Så det er helt naturligt, siger Merete Riisager.



3 Forbudspakken



Forbudspakken indeholder et forbud mod anonyme donationer samt donationer på over 20.000 kroner, der kommer uden fra EØS-landene (EU og Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein). Derudover indfører regeringen sammen med Dansk Folkeparti en såkaldt forklar- eller afvis-model, hvor skolerne selv skal kunne redegøre for, hvem pengene kommer fra, og hvorfor de kommer. Kan de ikke det, skal de afvise donationerne.



- Det, der er væsentligt at sige, er, at vi skal have total gennemsigtighed omkring donationer. Og at udenlandske donationer skal igennem et tætmasket filter generelt. Så der er som udgangspunkt lukket ned for donationer uden for EU/EØS, medmindre man kan gå over ministeriet og få en dispensation, siger Merete Riisager.