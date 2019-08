Ny metode skal afsløre svindel med økologiske fødevarer

En ny metode kan afsløre, om økologiske fødevarer i de danske supermarkeder faktisk er det, de giver sig ud for at være. Det fortæller lederen af forskergruppen bag den nye analysemetode.

- Vores nye metode kan afsløre, hvordan økologiske planter er gødsket. De nuværende metoder til kontrol baserer sig primært på pesticidrest-analyser, siger lektor ved Københavns Universitet Kristian Holst Laursen.

Han har i ti år arbejdet med fødevaresvindel, og det er netop det, den nye metode skal kunne afsløre. Det handler især om de fødevarer, der importeres fra udlandet.

- Den danske statskontrollerede økologikontrol fungerer generelt godt. Men der har været tilfælde af svindel i lande, hvor vi importerer betydelige mængder af fødevarer fra, siger han.

Han understreger, at omfanget af tomater og æbler, der fejlagtigt får øko-klistermærker på sig, er ukendt, fordi man ikke undersøger, hvilken gødning der er brugt.

Jørgen E. Olesen, professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, kalder metoden interessant, netop fordi omfanget er ukendt.

- Det er interessant med sådan en metode, for så kan vi få belyst, om der er svindel. På en eller anden måde er der jo et behov, hvis vi er usikre på, om der svindles, siger Jørgen E. Olesen.

Han sætter dog spørgsmålstegn ved, om omfanget af svindel med økologiske fødevarer i Europa er specielt stort.

- Det skulle være sørens, om ikke der kunne være nogle fødevarer, der har en lidt suspekt oprindelse. Men mange af de producenter, vi importerer fra, har styr på deres produktion og kontrol, siger Jørgen E. Olesen.

At der ikke svindles, vil dog stadig betyde, at testen er relevant, mener Kristian Holst Laursen.

- Det ville være fantastisk, hvis man gik ud og testede bredt og fandt ud af, at der ikke er et problem. Mit mål er bestemt ikke, at der skal være et problem, men derimod at vi skal sikre og fastholde troværdigheden i den økologiske sektor, siger han.

Den nye metode skal først godkendes officielt, før den kan tages i brug.