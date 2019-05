Ny måling: Kristian Thulesen Dahl mister troværdighed

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, indtager ikke længere en topplacering, når vælgerne skal vurdere, hvilke partiledere der har størst troværdighed og er bedst til at tiltrække nye vælgere.

Med knap 60.000 personlige stemmer og et historisk godt valgresultat, der sendte 21 procent af stemmerne til Dansk Folkeparti, stod Kristian Thulesen Dahl som den helt store vinder efter folketingsvalget i 2015.

Samtidig kunne Thulesen Dahl i flere målinger bryste sig af at være Danmarks mest troværdige partileder.

I en ny måling, som analyseinstituttet Wilke har foretaget for A4 Nu, ser det nuværende billede dog noget anderledes ud for Dansk Folkepartis formand.

Her er 1058 danskere blandt andet blevet bedt om at give landets 13 partiledere karakterer efter, hvor troværdige de er. Kristian Thulesen Dahl får en vurdering, der rækker til en placering som nummer syv.

Blandt de borgerlige partier i Folketinget er det kun Liberal Alliances Anders Samuelsen, der ligger lavere.

Målingen er udtryk for, at vælgerne ikke synes, at Kristian Thulesen Dahl har leveret i den forløbne valgperiode. Det vurderer Rasmus Jønsson, politisk kommentator og kommunikationsrådgiver ved bureauet Must.

- Målingen understreger også, at Kristian Thulesen Dahl selv har tabt den melodi, han ellers var så god til spille, siger Rasmus Jønsson til A4 Nu.

Kristian Thulesen Dahl har også grund til at rynke brynene, når spørgsmålet går på hans evne til at tiltrække nye vælgere. Her kommer DF-formanden ind på en sjetteplads på listen over de partiledere med mest vælgertække.

Det placerer ham under partiledere som Nye Borgerliges Pernille Vermund og Rasmus Paludan fra Stram Kurs.

- Det er et kæmpe problem for Thulesen Dahl, hvis vælgerne ikke ser ham som en partileder, der formår at hive nye stemmer hjem. Først og fremmest skal han nok bare koncentrere sig om at stoppe den massive vælgerblødning, som Dansk Folkeparti oplever i øjeblikket, siger Rasmus Jønsson.

A4 Nu har forsøgt at få en kommentar fra Kristian Thulesen Dahl til den nye måling, men det har ikke været muligt.