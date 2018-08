Tibetsagen er langtfra afsluttet, og fredag er sagen igen i fokus på Christiansborg.

Her er justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) kaldt i samråd. Ministrene skal redegøre for, hvorfor en mailkorrespondance ikke er blevet udleveret til Tibetkommissionen.

- Der skal ryddes op, så der kommer styr på datahåndteringen, siger Pape, og han tilføjer, at sagen er "alvorlig".

Det er Alternativets Josephine Fock og Rosa Lund fra Enhedslisten, som har indkaldt de to ministre.

Samrådet finder sted, dagen efter at en ny drejning af sagen kom frem via radioprogrammet P1 Orientering.

Politiet ændrede nemlig praksis midt under Tibetsagen.

Det skete blot en måned efter, at politiet i 2015 var blevet tvunget til at fremlægge flere år gamle lydfiler, der trak tæppet væk under myndighedernes hidtidige forklaringer.

Nu skulle alle lydoptagelser af politiets radiokommunikation automatisk slettes efter seks måneder. Sådan lød beskeden fra Rigspolitiet til Københavns Politi.