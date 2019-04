Ny forskning: Ældre kvinder dør oftere af livmoderhalskræft

Forskere anbefaler en udvidet indsats for at sikre, at livmoderhalskræft opdages hos kvinder over 65 år.

Ældre kvinder har højere risiko for at dø af livmoderhalskræft end hidtil antaget.

Det konkluderer ny forskning fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

- Livmoderhalskræft er blevet kaldt "de unge kvinders sygdom". Men det er en myte, at det kun rammer de unge.

- Faktisk er dødeligheden blandt kvinder over 65 år 25-30 procent højere end hidtil antaget, siger læge og postdoc Anne Hammer i en pressemeddelelse.

Problemet er ifølge forskerne, at de ældre kvinder ikke er omfattet af screeningsprogrammet.

Det ophører, hvis man er blevet testet negativ i alderen 60 til 64 år.

Men det er der ifølge forskerne god grund til at lave om på.

- De negative test er ingen garanti for, at man ikke får sygdommen, efter at screeningen ophører.

- For HPV-virussen, der er årsag til kræften, kan ligge latent i kroppen, siger Anne Hammer.

Vaccine mod livmoderhalskræft har været en del af det danske børnevaccinationsprogram siden 2009.

Men det ændrer ifølge forskerne ikke på, at der bør gøres en særlig indsats i forhold til de ældre kvinder.

- Når man som samfund har så høj en forekomst af fremskreden livmoderhalskræft blandt ældre, og dødeligheden er så høj, er vi nødt til at se på andre muligheder for at modvirke denne triste statistik, siger Anne Hammer.

Så længe screeningsprogrammet ikke er udvidet, er der ifølge lægen kun én ting at gøre:

Man skal selv holde øje med symptomer som blødning og ændret udflåd, lyder rådet.

Hvert år får cirka 380 kvinder konstateret livmoderhalskræft.

Der er ifølge Kræftens Bekæmpelse cirka 96 dødsfald om året relateret til denne kræftform.