Ny forening vil have ulv udryddet fra danmarkskortet

Ulven er ikke velkommen i Danmark og skal fjernes fra den danske natur.

Det er udgangspunktet for en ny forening, Ulvefrit Danmark, som mandag aften ser dagens lys ved en stiftende generalforsamling i Vestjylland.

Ambitionen er at danne en forening, som skal give ulvemodstandere en fælles stemme.

- Det er meningen, at vi skal være en landsdækkende forening. Vi håber på at få flere tusinde medlemmer, siger Hans Henrik Rosager, en af initiativtagerne.

Han bor nær Ulfborg i Vestjylland, hvor et ulvepar sidste sommer slog sig ned og fik hvalpe.

Også i Nordjylland ved man, at der med sikkerhed huserer en ulv.

Der går næsten ikke en uge uden meldinger om husdyr, der er blevet angrebet.

Selv om det ikke altid er dokumenteret, at ulven står bag, skaber det stor utryghed blandt beboerne, forklarer Hans Henrik Rosager.

- Ulven er et meget stort samtaleemne. Mange mennesker er nervøse for at gå tur, selv tæt ved deres egne boliger, siger han.

Ulven er fredet af et EU-direktiv. Men miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har bebudet, at han vil søge opbakning i EU til at lempe reglerne.

Ministerens ambition er, at der skal være bedre muligheder for at regulere ulven.

Den nye forening ser som udgangspunkt helst ulven fjernet fra den danske natur.

Men man anerkender, at regler skal følges og fraråder, at folk griber til selvtægt.

- Det er nødvendigt, at ministeren får gjort noget ved det i EU. Men der er allerede visse handlemuligheder i den bestående lovgivning. Og dem kan han lige så godt tage i brug, siger Hans Henrik Rosager.

Han peger på, at det allerede under de nuværende regler er mulighed for at give tilladelse til at skyde ulve, der udgør et problem.

Men myndighederne har endnu ikke givet sådanne tilladelser. Det ærgrer Hans Henrik Rosager.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man anderledes positivt stemt over for ulven.

Biolog Bo Håkansson hilser det velkommen, at ulvemodstandere får et talerør.

- Alle synspunkter og holdninger i ulvedebatten er velkommen. Det, der bare er vigtigt, er, at diskussionen foregår med respekt for forskellige synspunkter og med udgangspunkt i faglighed og fakta.

- Der bliver sagt helt utroligt meget forvrøvlet sludder om ulve. Det er rigtig ærgerligt. Uanset hvilken holdning man har, burde vi kunne blive enige om at tage udgangspunkt i fakta, siger han.