Ny forening: Ejere af træhuse skal slippe billigere i skat

Træfolk går i kødet på beton-industrien med forslag om, at købere af klimavenlige huse skal slippe billigere i skat og afgift. Her er tre mål fra træbranchen:

En række virksomheder i den danske træbranche danner nu foreningen "Træ i byggeriet" for at sikre træ plads på bekostning af stål og beton. I spidsen for initiativet står direktør Martin Tholstrup fra Taasinge Elementer. Han mødes med blandt andre Lilleheden Limtræ, Palsgaard Spær og Superwood til stiftende generalforsamling i Middelfart 28. marts. Målet er at få mere træ i byggeriet som en afgørende forudsætning for at nå de globale klimamål. Martin Tholstrup definerer tre mål for den ny forening.

1 Mere viden Større viden i befolkningen og branchen om det klimavenlige ved byggeri i træ i forhold til beton. Fly og skibe står for 2,5 procent af den globale udledning af CO2, produktion af cement til beton står for det dobbelte. Produktionen af træ opsuger CO2, og for hver kubikmeter træ spares atmosfæren for to ton CO2. Klimabelastningen ved et hus i træ er det halve af et hus i beton.

2 Højhuse i træ Mulighed for at bygge i højden. Norges højeste træhus er på 18 etager, verdens højeste i Wien er på 24, men i Danmark siger byggereglementet maksimalt 4 etager i rent træ. Danmark har tidligere haft tradition for at bygge langt højere i for eksempel brokvarterne i København. Ofte kan man dog ikke se det, da husene er beklædt med mursten.

3 Spar i skat Køberne af klimavenlige huse skal slippe billigere i skat og afgift end køberne af konventionelle huse. Akkurat som grøn afgift ved biler. - Byggebranchen står højt på listen over klimasyndere, og måler vi på energiforbruget i en bygning over 50 år, så går halvdelen til opvarmning og drift, og den anden halvdel går til opførelsen af bygningen og til at fremstille byggematerialerne. Paradoksalt nok er det kun energiforbruget til opvarmningen og driften, som er reguleret i bygningsreglementet. Resten er fuldstændig ureguleret. Der mangler i høj grad tiltag, der stiller krav til, hvor meget energi der bruges til at fremstille byggematerialerne og til at opføre bygningen, siger Martin Tholstrup.