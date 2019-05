Ny dokumentar viser hård tone over for vuggestuebørn

Sagen omfatter 22 af Københavns omkring 400 daginstitutioner, der har fået anmærkninger for deres arbejde.

Hårde ordrer og faste greb i et vuggestuebarn, der er utrøsteligt og kalder på sine forældre i 50 minutter.

Sådan udspiller en episode sig for skjult kamera i forbindelse med en ny TV2-dokumentar, der bliver sendt tirsdag aften.

Dokumentaren "Daginstitutioner bag facaden" viser kritisable forhold i en række daginstitutioner i København.

Sagen omfatter 22 af Københavns omkring 400 daginstitutioner, der har fået såkaldte røde anmærkninger for deres arbejde med området "Sociale relationer - barn/voksenkontakt".

Det viser tilsynsrapporter for 2018, som TV2 har fået aktindsigt i.

Anmærkningerne betyder, at institutionerne er blevet pålagt at udarbejde en ny eller ændret indsats på området.

Formand for fagforeningen for pædagoger Bupl, Elisa Rimpler, har set TV2's optagelser og fortæller, at hun "aldrig har set noget lignende".

Dog mener hun, at der ikke er tale om et generelt billede af dagtilbuddene i hele Danmark. Ikke desto mindre mener hun, at forholdene kræver omgående handling.

- Der er brug for en massiv opfølgning, og det kan jeg forstå, at kommunen er i gang med, siger Elise Rimpler.

- Men man må ikke vente for længe, fordi det her handler om små børns liv og trivsel, og det kan man ikke sidde overhørig.

Københavns Kommune skriver i en pressemeddelelse, at sagen allerede har fået konsekvenser.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at børn i vores daginstitutioner har været i situationer, hvor de ikke har fået den omsorg, støtte og voksenkontakt, som de har behov for, og krav på.

- Det må ikke ske, og vi har allerede draget de personalemæssige konsekvenser, der var behov for, siger administrerende direktør i børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, Tobias Børner Stax.

Kommunen kritiserer samtidig den journalistiske metode, som TV2 har benyttet for at afsløre forholdene.

Ifølge kommunen er de skjulte optagelser udført af en journalist med pædagoguddannelse. Den pågældende har været ansat i de to institutioner i efteråret 2018, hvor TV2 bringer optagelserne fra.