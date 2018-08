Ny anklage mod fynsk selvmordslæge: Kvinde fundet død med elastik om halsen.

Svend Lings anklages for - få dage inden kvindes død - at have vejledt hende om, hvordan hun kunne tage livet af sig selv.

- Vil have det overstået

For godt en uge siden smed anklageren endnu et forhold ind i sagen. Her blev Lings tiltalt for sin rolle i TV2 dokumentaren "Jørgen vil dø". Den handlede om den kendte brilledesigners kamp for at få lov at afslutte sit liv. Jørgen Vesterby afgik ved døden den 7. maj 2017, og Svend Lings anklages for at have udleveret 100 mg Fenemal til ham.

Torsdag aften - blot fire dage før retssagen mandag - blev Svend Lings orienteret om det sidste forhold, som nu også bliver en del af retssagen.

Svend Lings undrer sig over, at der kommer et nyt forhold ind i sagen få dagen, inden retten skal tage stilling. Der står i anklageskriftet, at forsvareren har 14 dage til at svare, og det kan i hvert fald ikke lade sig gøre.

-Det er lidt underligt, synes jeg. På den anden side, vil jeg også godt have det her overstået. Det er en sten i skoen at have det hængende over hovedet, siger han.

Anklageren går efter en fængselsstraf til den pensionerede overlæge, og straframmen er op til tre års fængsel.

-Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal i fængsel, siger Svend Lings.

Sagen mod Svend Lings begynder i Retten i Svendborg på mandag.