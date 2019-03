Ny aftale gør det nemmere at tage passet fra fremmedkrigere

Regeringen og Dansk Folkeparti er enedes om nye regler, der skal gøre det muligt at fratage fremmedkrigere dansk statsborgerskab administrativt, ikke kun ved dom.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

- Jeg er meget tilfreds med, at regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at vi administrativt skal kunne frakende fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab, udtaler udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse.

- De her mennesker er draget i krig mod demokrati, frihed og alt det, som vi i Danmark står for, og de hører ingen steder hjemme i Danmark.

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker derudover at ændre indfødsretsloven. Målet er at fjerne automatikken i, at børn, der bliver født i områder, hvor det er ulovligt at indrejse eller opholde sig, får dansk statsborgerskab, hvis deres danske forælder er indrejst i strid med dette forbud.