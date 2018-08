Nu må ældreministeren på banen: Sig noget, Thyra

Hvor er Thyra Frank henne, når man har brug for hende? Hvor er hun i det hele taget henne?

I denne uge kunne det for eksempel have været rart at få ældreministerens kommentar til forholdene på landets demensafdelinger.

Som det er fremgået af avisen Danmarks artikelserie "Vold i ældreplejen", oplever de ansatte et stadig stigende problem med voldelige demente. Hver tredje ansat i ældreplejen er i øjeblikket udsat for vold eller trusler om vold mindst én gang om måneden, viser tal fra de ansattes organisation FOA.

Det er selvfølgelig en absolut uholdbar situation for de ansatte, der skal tage sig af vores gamle. Men det er en lige så uholdbart for de demente, der oplever et så forpustet plejesystem, at det får dem til at slå fra sig. Eller blive "udadreagerende", som det hedder i systemsproget.

Men ældreminister Thyra Frank har ikke haft lyst eller tid til at kommentere historierne i avisen Danmark. Hun er på ferie. Angiveligt på et sted, som man ikke kan få telefonisk forbindelse til.

Vold i ældreplejen er ellers ikke et problem, der kan ties ihjel, eller noget som går over af sig selv. Tværtimod tyder alt på, at det bliver større.

I øjeblikket har mere end 36.000 danskere fået konstateret demens, men man regner med, at det reelle antal er tættere på 90.000. Og selv om andelen af ældre, der får demens, er svagt faldende, kommer der alligevel cirka 7700 nye demens-tilfælde til om året, fordi gruppen af danskere over 65 år vokser.

Oven i det er der så omkring en halv million danskere, der har demens tæt inde på livet, fordi de er pårørende til personer, der lider af demens.

Det er med andre ord tæt på at være et reelt samfundsproblem, som ministeren er taget på ferie fra.

Ældreordførerne hos både Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti har da også krævet øjeblikkelig handling fra ministeren. Dansk Folkepartis ældreordfører, Jeppe Jakobsen, går så vidt, at han mener, at Thyra Franks fortsatte virke som minister er på spil i denne sag. Han siger:

"Hvis Thyra Frank gerne vil fortsætte som minister, og Lars Løkke Rasmussen stadig vil have en ældreminister i regeringen, så er det oplagt, at hun tager fat på denne problemstilling."

Mens vi venter på det, kan man så glæde sig over, at der ude på afdelingerne bliver arbejdet seriøst med at få nedbragt volden i ældreplejen. På Fynsgade Plejecenter i Grindsted har man for eksempel stor succes med noget så simpelt som at give de demente individuel pleje. Det handler for eksempel om at vente med at hale de gamle op af sengen om morgenen, indtil de selv er klar til det.

Fin, enkel løsning, som ikke kan koste de store udskridelser i budgettet, og som giver både de demente og de ansatte en lidt lettere hverdag. Men om det er den slags tiltag, der skal udbredes til resten af landet, ved vi ikke, før ældreministeren fortæller, hvilke planer hun har.

Imens vokser vokser antallet af demente så med cirka 148 om ugen.