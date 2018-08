Nu kommer de: Hvepsesæsonen bliver ekstrem

- Det er så slemt, at når telefonen ringer, så behøver vi nærmest ikke høre, hvad det er, folk har et problem med. Og skulle de sige, at de har myrer, så siger vi: Så har I også hvepse, siger indehaver af Skadedyrskontrol Danmark, Benny Staunstrup.

Kæmpe hvepseboer

Grunden til, at der er så mange hvepse denne sommer, er varmen. De lune temperaturer kom tidligt og har varet ved. Det er optimale betingelser for hvepse. Dronningen laver flere æg, og arbejderne har travlt med at finde føde.

Claus Schultz, formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer, har til Ritzau fortalt, at hvepsebestanden er 10-15 gange større end normalt. Den udvikling kan Skadedyrskontrol Danmark kun nikke genkendende til.

- Vi har oplevet mange, der er kommet hjem fra ferier og har fundet hvepse. Der kan jo være tale om nogle kæmpe hvepseboer. Det har været et chok for mange folk at se, hvor store boerne er blevet. Hvepsene har jo haft ro til at bygge. Derudover hører vi om mange, der er allergiske over for bid, særligt har vi fået henvendelser fra mange børnehaver, der har allergiske børn, og i de tilfælde rykker vi særligt hurtigt ud, siger Benny Staunstrup.

Han forventer, at hvepsesæsonen først er forbi i midten af eller sidst i september.