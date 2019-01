El-løbehjul, el-skateboards, segboards og uniwheels kan nu lovligt indtage cykelstierne.

For torsdag er to nye forsøgsordninger for mindre motoriserede køretøjer og selvbalancerende køretøjer trådt i kraft.

Forsøget er blevet til, selv om der fra flere sider har været stor bekymring for sikkerheden.

Rådet for Sikker Trafik har kaldt det en "ualmindelig dårlig idé" at lovliggøre de motoriserede løbehjul, skateboards og selvbalancerende køretøjer. Også Cyklistforbundet og Rigspolitiet har haft betænkeligheder.

I forbindelse med lovliggørelsen har den svenske app Voi valgt at sende 200 el-løbehjul til udlejning i hovedstaden.

I forhold til bekymringerne for sikkerheden påpeger landechef i Voi i Danmark Eric André, at firmaet har gode erfaringer fra Stockholm.

- Vi arbejder meget med at uddanne vores brugere i sikkerhed. Vi anbefaler selvfølgelig at bruge hjelm, siger han.

I flere europæiske og amerikanske storbyer er el-løbehjulene på gaden til udlejning. Til forskel for bycykler, der placeres i ladestationer, er det op til føreren selv at finde et passende sted at parkere løbehjulene.

Sådan kan Voi dog ikke køre sit koncept til at begynde med i hovedstaden, da Københavns Kommune ikke umiddelbart har givet tilladelse til, at de må stå på kommunens areal.

I første omgang arbejder appen derfor sammen med partnere i form af lokale erhvervsdrivende, hvor løbehjulene kan stå på privat grund.

Eric André fortæller, at firmaet håber på sigt at få lov til at placere løbehjulene på offentlige steder.

- Vi er i dialog med kommunen, og vi arbejder på at få en langsigtet løsning. Det er jo en helt ny model, som vi kan godt kan forstå er en udfordring for kommunen, siger han.

Der er en række regler, som man skal være opmærksom på, før man lufter løbehjulet i vinterkulden. Kørslen skal foregå på cykelstien.

Der gælder også samme krav til lygter og reflekser for de motoriserede køretøjer, som der gør til cykler.

Desuden må børn under 15 år kun køre på de små motoriserede køretøjer, hvis de ledsages af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.