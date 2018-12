Novo-fond giver en milliard til nyt gen-center

Novo Nordisk Fonden har sørget for en klækkelig julegave til det kommende National Genom Center, der skal arbejde med udbredelsen af såkaldt personlig medicin, som er skræddersyet til den enkelte patient.

Fondens bestyrelse nikkede torsdag aften ja til at give en milliard kroner til projektet. Pengene skal både gå til etablering og drift af centret.

- Vi har en unik chance nu for at sætte tempo på anvendelsen af den nye viden om vores gener til at hjælpe læger med at bekæmpe sygdomme og redde menneskeliv, siger Lars Rebien Sørensen, der er formand i Novo Nordisk Fonden.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er selvsagt begejstret for tilskuddet til centret, der både skal have hjemme i Vest- og Østdanmark.

De mange penge betyder, at man hurtigere kan komme i gang med projektet, der vil styrke lægernes muligheder for at behandle patienterne bedst muligt.

- Det betyder, at lægerne kan se, hvilken behandling der vil have en effekt, og hvilke der ikke vil have nogen effekt på patienten.

- Det kan for eksempel være en hjertepatient, som har en arvelig hjertesygdom, hvor vi kan sætte forebyggende ind. Ikke bare for patienten, men også for patientens søster, bror, barn, far eller mor, siger ministeren.

Foruden laboratorier skal der på Risø ved Roskilde opbygges et supercomputeranlæg, der kan bearbejde de store mængder data, der indgår i beskrivelsen af et menneskes genetik.

Samtidig skal der bygges it-systemer og databaser, som sygehusene kan trække på i arbejdet med den enkelte patient.

Novo Nordisk Fonden ejer blandt andet en stor del af aktierne i Novo Nordisk A/S, som er verdens største insulinproducent.

Fonden donerer hvert år et større milliardbeløb til forskning, behandling og uddannelse.