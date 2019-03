Noura tog springet fra fødestuen til metallageret

Noura Jalal har skiftet jordemoderjobbet i syrien ud med et lagerjob i varemodtagelsen his sanistål i Billund. Foto: Flemming Mønster

Billund Kommune er en af topscorerne i bestræbelserne på at få flygtninge i arbejde. 42-årige Noura Jalal fra Syrien er taknemmelig for, at tæt samarbejde mellem kommune og arbejdspladser sætter hende i stand til at tjene sine egne penge uden at ligge nogen offentlige kasser til last.

På alle måder er der en verden til forskel på det liv, 42-årige Noura Jalal tidligere levede, og det liv, hun lever nu. I 2015 væltede bomberne ned om ørerne på hende i Aleppo i Syrien. I dag lever hun et stille og roligt liv i Grindsted med mand og to børn på 12 og 15 år. I Syrien var hun jordemoder, i Danmark arbejder hun i varemodtagelsen på grossistvirksomheden Saniståls centrallager i Billund. Børnene passer deres skole, og manden er taxachauffør. - Her er gode kolleger og et godt arbejdsmiljø. Både Sanistål og kommunen har gjort meget for, at vi lærer sproget, den danske kultur og de regler, der gælder på en dansk arbejdsplads. Det er et godt job, og jeg er ikke ked af, at jeg ikke kan få et jordemoderjob her. Det er mit danske sprog endnu ikke godt nok til, og det ville også kræve ekstra uddannelse, fordi den syriske jordemoderuddannelse ikke er helt som den danske, siger Noura Jalal. I Billund har Sanistål cirka 250 ansatte, ti procent af dem er udlændinge. Noura Jalal er del af et særligt syrisk projekt, som virksomheden og Billund Kommune satte i værk i slutningen af 2017. 12 syrere blev ansat i et tre måneders praktikforløb, hvor der blev taget særligt hånd om dem med grundig oplæring og en sprogskole på selve virksomheden. Gruppen fik daglig hjælp fra kollegerne og fik tilknyttet en mentor fra Sanistål, Bodil Nielsen, samtidig med, at en kommunal kontaktperson med jævne mellemrum deltog i opfølgende møder på arbejdspladsen.

Fra praktik til varigt job Målet var, at praktikforløbet skulle veksles om til varige lønnede job. Det lykkedes i 10 af tilfældene - hvoraf den ene er stoppet igen for i stedet at etablere sig med selvstændig virksomhed. De tilbageværende ni beskæftiger sig primært med varemodtagelse og ekspedition. Hos Sanistål har afdelingsleder Sine Hansen fulgt gruppen med stigende tilfredshed: - Det er et supergodt eksempel på, hvor langt man kan nå ved, at en kommune og en virksomhed arbejder tæt sammen. Kommunen har været meget på banen og vist stor interesse i forløbet. Uden den kommunale indsats, blandt andet med tolkehjælp, var det ikke gået så godt og så hurtigt.

- Man skal tjene sig egne penge - I begyndelsen var sproget en barriere, men med oprettelsen af en sprogskole på virksomheden, kom vi hurtigt over det problem. Syrerne fungerer perfekt og der er i dag ingen forskel på vores syriske og vores danske medarbejdere, siger Sine Hansen. Den opfattelse deler Noura Jalal. Hun er glad for sine danske kolleger - og for, hun har fået et arbejde. - Kontanthjælp skal helst være så kortvarigt som muligt. Jeg har det bedst med, at min mand og jeg tjener vores egne penge. Det er også godt for vores børn, at de kan se, at man kan klare sig selv. Det skal de jo også kunne, når de bliver voksne, siger hun.

