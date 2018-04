Niels Krause-Kjær og Clement Kjersgaard bør udflyttes

Debat: Syv ud af ti deltagere i de tunge debatprogrammer på Danmarks Radio og TV 2 kommer fra København, hvor kun 13 procent af befolkningen bor. Derfor skal værter som Clement Kjersgaard, Niels Krause-Kjær og Janni Pedersen rundt i landet med mobile studier, så programmerne kommer til at afspejle alle danskeres hverdag og udfordringer.

Det foreslår organisationen Danmark på Vippen efter at have analyseret 20 udgaver af Debatten, Deadline, News & Co og Presselogen fra DR og TV 2 News. Analysen konkluderer at værterne har en lille fast kerne af debattører og eksperter fra København i studiet til at diskutere og perspektivere alle danskeres problemer. Det giver et skævt billede af virkeligheden, mener Kim Ruberg, formand for Danmark på Vippen.

- Ægte public service er at placere programmerne, hvor danskerne bor. Jens Gaardbo (vært på Presselogen på TV 2 News, red.), som i øvrigt er vendelbo, tager ikke skade af at komme rundt i Danmark, og Clement Kjersgaard vil have decideret godt af det, siger Kim Ruberg.