Ni gode råd: Sådan tackler du det, hvis en nær pårørende er dement

4. Sig hvem du er

Du bliver nødt til at give slip på, at det er vigtigt for dig, at den demente ved, hvem du er - selv om det kan være trist, hvis han/hun ikke kan huske det. Fokuser i stedet på den syge og mærk, at han eller hun er glad for at se dig og inderst inde godt ved, der er en tilknytning. Det er en god ide at begynde med at sige til den demente, hvem du er. Jeg er din datter, for eksempel.