I dag tager Nets 4 kroner og 32 øre for en overførsel. Det ryger ifølge Nets ned under 3 kroner.

Nets afskriver deres indtjening fra overførsler til velgørende organisationer via Betalingsservice. Samtidig skærer bankerne i deres del af gebyret. Det oplyser landechef i Nets, Thomas Jul.

- Vi er sammen med bankerne blevet enige om en model, der gør det muligt at skære godt en tredjedel af indsamlingsorganisationernes omkostninger ved brug af Betalingsservice, skriver Thomas Jul i et skriftligt svar til Ritzau.

Omkostningerne for en overførsel til en velgørende organisation kommer ifølge Nets "under 3 kroner per transaktion".

Nets kom i modvind, da betalingsvirksomheden har taget 4 kroner og 32 øre i gebyr for hver overførsel til en velgørende organisation. Det er for højt et gebyr, mener organisationer som Red Barnet og Børns Vilkår.

- Det er kæmpemæssige gebyrer, de tager, og vi taler om penge, der kunne have gjort en stor forskel for en hel masse børn, sagde Johanne Schmidt-Nielsen i juni til DR.

Efter modvinden har Nets nu valgt at reducere gebyret, så de ifølge betalingsvirksomheden selv ikke længere tjener på overførslerne til de velgørende organisationer.

Bankerne reducerer også deres del af gebyret, men vil stadig opkræve penge for hver overførsel.

- Hvis prisen er det vigtigste for indsamlingsorganisationerne, så findes der en række andre betalingsalternativer, også til noget lavere omkostninger, som de kan benytte sig af. I forhold til Betalingsservice er aftalen det absolut bedst mulige, som vi kan tilbyde, skriver landechef i Nets, Thomas Jul.

Fire organisationer, herunder Red Barnet og Børns Vilkår, skal mandag til møde med erhvervsminister Simon Kollerup (S) for at diskutere Nets' gebyrer.

I Red Barnet er man glad for, at Nets nu tager sagen alvorligt. Men reduktionen er ikke stor nok.

- Vi tror på, at de kan komme længere ned end tre kroner per transaktion. Tre kroner er stadig rigtig mange penge, hver eneste gang en person vælger at donere til Red Barnet eller Børns Vilkår, siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.