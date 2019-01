Netflix leder efter vestjysk sommerhus til juleserie

Ringkøbing-Skjern Kommune hjælper tysk produktionsselskab med at finde et sommerhus til en Netflix-serie.

Et sommerhus ved den jyske vestkyst skal være omdrejningspunktet for en kommende Netflix-serie, der har arbejdstitlen "Christmas Women".

Optagelserne ved sommerhuset begynder i marts. Problemet er bare, at huset ikke er fundet endnu.

Derfor beder produktionsselskabet bag serien nu om hjælp til at finde et sommerhus, skriver Ringkøbing-Skjern Dagblad.

Også Ringkøbing-Skjern Kommune hjælper til. Ifølge Rebecca Molders, der er filmkonsulent i kommunen, er der flere krav til sommerhuset.

- Man er på udkig efter en unik lokation, der har en særlig nerve og stemning omkring Vesterhavet og klitlandskabet.

- Et sommerhus, der har noget sjæl, charme og autenticitet over sig, lyder det fra Rebecca Molders.

Det tyske produktionsselskab Sommerhaus Filmproduktion producerer serien, som vil være tilgængelig på Netflix. Det bekræfter selskabet over for Ritzau.

- Det er en miniserie i tre dele om en families vilde og følelsesladede jul. Historien handler om fire generationer af kvinder, som må afsløre de hemmeligheder, de har for hinanden.

- Historien foregår ikke i et bestemt land, men skuespillerne er tyske, skriver Sommerhaus Filmproduktion, der oplyser, at "Christmas Women" næppe bliver seriens endelige titel.

Langt de fleste af optagelserne skal foregå uden for sommerhuset, fordi de indendørs scener finder sted i et studie.

Det fortæller Ronald Krapp, der er location scout i forbindelse med miniserien.

- Vi har dog brug for en enkelt optagelse, der viser udsigten gennem et vindue inde i huset, siger Ronald Krapp til Ringkøbing-Skjern Dagblad.

Ringkøbing-Skjern Kommune har gennem flere år satset stort på at lægge grund til filmproduktioner. Det er derigennem, at interessen fra det tyske produktionsselskab er opstået.

- Vi har haft besøg af andre filmfolk og produktionsselskaber i workshops for at udvikle fortællinger fra området. Jeg er sikker på, der har været nogle, der har bidt mærke i området og den stemning, der er her, siger Rebecca Molders.

- At Netflix kommer, det viser, at arbejdet begynder at virke, siger hun.