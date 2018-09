Naturvenner vil have EU til at bremse vildsvinehegn

Det strider imod EU-regler at lave vildsvinehegn ved dansk-tysk grænse, hævder organisationer i klage til EU.

En række grønne organisationer fra Danmark og Tyskland går nu til EU for at få EU-Kommissionen til at bremse det planlagte vildsvinehegn.

Hegnet, der i 2019 skal opføres ved den dansk-tyske grænse, strider imod intentionerne i EU's habitatdirektiv, lyder argumentet fra blandt andre Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, at man opsætter et hegn, der skærer tværs igennem et enestående naturområde.

- Vi mener, det er i modstrid med EU's habitatdirektiv, der netop har til formål at skabe sammenhængende levesteder for dyr og planter, siger foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding.

12 danske organisationer, herunder Dansk Ornitologisk Forening og Dyrenes Beskyttelse, har skrevet under på henvendelsen. Det samme har tre tyske naturorganisationer.

Skrivelsen til EU kommer, efter at et bredt politisk flertal tidligere på året gav grønt lys til hegnet.

Hegnet skal forhindre, at vildsvin inficeret med den frygtede sygdom afrikansk svinepest når til Danmark og fører smitten ind i svinestaldene.

I sommer gav Miljøstyrelsen endelig tilladelse til at opsætte det halvandet meter høje hegn.

Men hegnet løser slet ikke det problem, det er sat i verden for at løse, mener de klagende organisationer.

- Hegnet vil være fyldt med huller, og vildsvin kan sagtens finde vej til Danmark alligevel.

- Derimod kan der være andre arter som grævling og rådyr, der vil vende om og ikke kan passere hegnet, sådan som vildsvin kan, siger Maria Reumert Gjerding.

Vil man forhindre svinepest i at nå danske svin, er det andre midler, der skal til, mener hun.

- Vi tager svinepest meget alvorligt, men vi skal fokusere på det, der virker. Og vi ved, at smitten kan transporteres ind via madrester, svinetransporter og mennesker, der går på jagt i områder med smittede vildsvin.

Professor i miljøret Peter Pagh har ikke set klagen fra de 15 organisationer. Men han vurderer, at tilladelsen til hegnet kan være i konflikt med habitatdirektivet.

Han hæfter sig ved, at der ikke er lavet en såkaldt konsekvensvurdering af virkningerne for naturen ved opførelse af hegnet.

- I lyset af EU-Domstolens fortolkning i tidligere sager må det forventes, at tilladelsen vil blive underkendt, fordi Miljøstyrelsen ikke har fulgt den korrekte fremgangsmåde, siger Peter Pagh.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har ikke nogen kommentarer til sagen.