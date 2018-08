- Regeringens eget ekspertudvalg for bedre liv i tyndt befolkede områder peger også på, at man skal øge tilgængeligheden til landskabsværdier og natur. Desuden viser en rapport fra Ringkøbing-Skjern Kommune, hvordan lokal adgang til rekreativ natur forsvinder, forklarer Christian Rabjerg Madsen.

Trods anmeldepligt er mange markveje nedlagt, uden at hverken naboerne eller lokale virksomheder har hørt om det, og derfor beder Christian Rabjerg Madsen nu Jakob Ellemann-Jensen om at forholde sig til problemstillingen.

Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen ønsker en dialog mellem miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V), landbruget og friluftsorganisationerne for at forbedre adgangen til det åbne land. I dag kan en landmand melde lukningen af en markvej til kommunen og gøre det, hvis han eller hun ikke får svar fra sagsbehandleren.

Markveje: Mere end halvdelen af alle små veje og stier i det åbne land er forsvundet de seneste 50 år. Men nu skal det være slut for landmænd med at sløjfe markveje ved blot at sende en mail og få stiltiende accept fra den lokale kommune.

- Dialogen er kørt fast mange steder. Det går den forkerte vej og har gjort det i lang tid, men vi skal ikke skælde ud på landmænd. Der kan være økonomiske hensyn hos landbruget for at lukke en vej, men så må vi i dialog om at kompensere med alternative stier og adgang, argumenterer Christian Rabjerg Madsen.

Råd kræver lovændring

Miljøordføreren bliver bakket op af Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Sidstnævnte har flere gange dokumenteret og sat fokus på den begrænsede adgang til skove, marker og naturskønne arealer og ønsker en ændring af Naturbeskyttelsesloven, så man skal søge kommunen om lov.

- Vi er ekstremt bekymrede over, at så mange markveje er lukket de seneste 50 år. Det sker stadigvæk, og adgangen til det åbne land og skove forsvinder. Vi vil have strammet op, så man skal have en tilladelse, og der bliver mulighed for indsigelse. Landbruget og andre kan have driftsmæssige behov, men så kan man lave andre ruter ind i det åbne land, siger Lars Mortensen, formand for Friluftsrådet.

Anmeldepligten fra 2004 har ikke den store betydning ifølge organisationen.

- Det afhænger af flertallet i kommunalbestyrelsen. De fleste nedlæggelser er bare sket, og ingen har haft indsigt med private veje, mens vi har regler for kirkestier, siger Lars Mortensen.

Friluftsrådet ønsker, at hver kommune skal have kort og plan for stier - som udgangspunkt må man gå og cykle på private veje.

- Reglerne skal strammes, så beslutningsprocessen bliver mere åben. Vi vil have dialog om erstatningsveje, så man ikke lukker af, og for det tredje skal vi have kortlagt mulighederne i det åbne land, siger Lars Mortensen.

Også Dansk Naturfredningsforening ønsker en stramning.

- Det bliver sværere og svære for folk i landsbyerne at komme ud i naturen. Markvejene anvendes ofte af skolebørn og som smutveje mellem de små landsbyer. Loven skal ændres, så man skal have en tilladelse for at nedlægge en vej, og der bliver klagemulighed - også for naboer og nabolandmænds skyld, siger naturpolitisk seniorrådgiver Annette Eigaard.