Nationalmuseet lokkede gæster til trods historisk varm sommer

Nationalmuseet fastholdt besøgstallet i 2018 trods historisk varm sommer.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nationalmuseet.

Nationalmuseets 20 museer og besøgssteder i Danmark bød i 2018 velkommen til i alt 1.837.700 besøgende. Tallet er næsten på niveau med 2017, hvor det samlede besøgstal var 1.858.068.

- Jeg er glad for at konstatere, at vi har fastholdt vores samlede besøgstal i et år, hvor badestrande og bøgeskove var meget svære at konkurrere med over hele sommeren.

- Det er skønt at mærke, at når vi rækker ud til et bredt publikum med nye initiativer, så har det en mærkbar effekt. Det er de erfaringer, vi skal bruge i den langsigtede udvikling af museet, siger Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, i pressemeddelelsen.

For Nationalmuseet i København alene er besøgstallet steget fra 351.373 i gæster i 2017 til 365.245 gæster i 2018.

Ud over Nationalmuseet i København er der fremgang i besøgstallene på blandt andet Christiansborg Slot.

Her var 436.580 nysgerrige gæster forbi i 2018 mod 431.536 i 2017.

På Frilandsmuseet - Det Gamle Danmark registrerede man 119.211 gæster i 2018 mod 116.083 året før, mens Kronborg Slot og Kongernes Jelling har opretholdt de høje besøgstal fra 2017.

I efterår åbnede Nationalmuseet i København en omdiskuteret udstilling om vikinger med designeren Jim Lyngvild som bagmand. Udstillingen høstede både flotte anmeldelser og kritik.

- Jim Lyngvilds kontroversielle udstilling på Nationalmuseet er rendyrket, lummer vikingeporno. Men det virker, skrev Politiken blandt andet og kvitterede med fire hjerter.

Jim Lyngvild optræder hyppigt i medierne, og han har i løbet af de seneste år gjort sig bemærket for sin interesse for vikinger.

Faktisk er interessen for vikinger så stor, at han sammen med sin mand fik bygget sin egen vikingeborg på Fyn.