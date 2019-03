Regeringen vil lempe på kontantreglen og foreslår i et nyt udspil, at butikker selv skal bestemme, om de vil tage imod kontanter. Ved en lovændring vil både tankstationer, tøjbutikker og kiosker kunne afvise at tage imod kontanter. Victor Gørtz Smestad, der er analytiker for Nationalbanken, mener dog ikke, at Danmark er på vej til at blive et kontantløst samfund.

1. Victor Gørtz Smestad, Nationalbanken har i 2017 lavet en analyse af brugen af kontanter hos danske husholdninger. Hvilke resultater er I kommet frem til?

- Analysen viser, at knap en fjerdedel af betalingerne i danske butikker foregik med kontanter, samt at der var store aldersforskelle. Det er især de ældste i vores undersøgelse, de 70-79-årige, som bruger kontanter til at betale med, hvorimod de yngste, de 15-29-årige, har den laveste andel kontantbetalinger.

2. Er der behov for kontanter i dagens Danmark?

- Mange danskere lever i stort omfang kontantfrit, og flere må forventes at leve kontantfrit i fremtiden, da de yngste generationer i større omfang bruger elektroniske betalingsformer, når de betaler. Der er fortsat efterspørgsel efter kontanter i Danmark, ikke mindst fordi kontanter også anvendes som opsparingsmiddel.

3. Hvordan ligger Danmark i brugen af kontanter som betalingsmiddel sammenlignet med andre EU- og EØS-lande?

- Der er stor forskel imellem landene. Både Danmark, Sverige og Norge ligger lavt, når det gælder brugen af kontanter, hvorimod både Tyskland og de sydeuropæiske lande har en langt højere brug af kontanter.

4. Hvordan kan det være, at udviklingen i brugen af kontanter er faldet i de senere år, samtidig med at elektroniske betalinger er steget?

- Når det gælder digitalisering i Europa, ligger Danmark langt i front. Danskerne tager nye teknologiske løsninger til sig, også inden for betalinger, og så har Danmark en meget velfungerende betalingsinfrastruktur, hvor det blandt andet er muligt at lave straksbetalinger, så betalingen er fremme på få sekunder.

5. Bliver Danmark en dag et kontantløst samfund?

- Hvis man ved "kontantløst samfund" forstår et samfund, hvor kontanter helt stopper med at eksistere, så er det ikke det, jeg ser inden for et overskueligt tidsperspektiv, da kontanter stadigvæk anvendes til betalinger og opsparing. Dog må kontanter forventes at fortsætte med at fylde mindre.