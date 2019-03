Børnene var bange og græd, forklarede et vidne torsdag i Vejen-sagen ved Retten i Esbjerg, hvor et forældrepar er tiltalt for grove overgreb mod deres fire børn. Dørene blev lukkede, da de første to af de nu voksne børn skulle afgive forklaring.

En tidligere nabo til forældreparret, som er tiltalt for grove overgreb mod deres fire børn, var på vidnebænken torsdag for anklagemyndigheden ved Retten i Esbjerg, og kvinden kunne bekræfte, at der var foregået ting i parrets hjem for over 25 år siden i Vejen, som ikke var, som det skulle være.

Ni retsdage er der afsat ved Retten i Esbjerg mod et forældrepar, som er tiltalt for grove overgreb mod deres fire børn i perioden 1987-1994. Parret risikerer 12 års fængsel.Mandag begyndte første retsdag med afhøring af den tiltalte mand på 63 år og kvinden på 60 år. Onsdag fortsatte retssagen med videoafspilning af politiets afhøring af de fire børn for lukkede døre, mens to af børnene afgav vidneforklaring om torsdag, ligeledes for lukkede døre. To vidner skulle give forklaring samme dag, men den ene udeblev fra retten. Mandag 25. marts fortsætter næste vidneafhøring af de sidste to børn samt andre indkaldte vidner, heriblandt en læge. Der ventes dom enten 2. april eller 4. april.

- Hvorfor skulle personen have opfundet de her beskyldninger mod jer, spurgte anklagemyndigheden, da den tiltalte mand blev afhørt.

Parret står anklaget for grove overgreb mod deres fire børn, og under den første retsdag i mandags havde den tiltalte mand på 63 år under afhøringen af senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen fortalt, at vidnet skulle være en del af et komplot og en hævn mod ham og den tiltalte kvinde på 60 år.

Lukkede dørene

Under torsdagens retsforløb skulle de første to af parrets fire nu voksne børn afgive vidneforklaring, og for anden dag i træk blev dørene lukket ved retten. De to forældre er formodentlig blevet ført ind i et tilstødende lokale, mens børnene har afgivet forklaring. Om onsdagen var der blevet afspillet video med børnenes politiafhøringer for lukkede døre.

De to børn er stedbørn til den tiltalte mand. Det ene af dem, den ældste af de tre døtre, var hende, som anmeldte forældrene i august 2017 efter at have holdt sig tavs i over 25 år.

Begge forældre er tiltalt for 17 anklagepunkter om grove seksuelle overgreb, vold, mishandling og trusler på livet mod parrets fire børn, og de risikerer op til 12 års fængsel. De har begge siddet varetægtsfængslet siden november 2017, hvor deres hus blev ransaget og flere genstande konfiskeret, heriblandt en computer, som politiet fandt internetsøgninger af familieporno på, samt to piske, der også fremgår af det 11 sider lange anklageskriftet som afstraffelsesmiddel mod børnene.

Næste retsdag er afsat til mandag 25. marts, hvor de sidste to af børnene vil afgive forklaring, inden de næste vidner skal afhøres. Det vides endnu ikke, hvornår det udeblevne vidne skal for retten. Kendelsen ventes afsagt i begyndelsen af april.