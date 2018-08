2018 bliver efter alt at dømme et annus horribilis for især de danske svine- og kvægbønder, og de slunkne bankkontoer har ført de ellers så gode venner i Venstre og landbrugets interesseorganisation Landbrug & Fødevarer på kollisionskurs.

Stridens kerne er den af landmændene så forhadte grundskyld på landbrugsjord. Jordskatten som den også kaldes.

Landbrug & Fødevarer har benyttet tørken som anledning til at genfremsætte et gammelt ønske om at få fjernet jordskatten. "Lad aldrig en god krise gå til spilde", som Winston Churchill engang sagde.

Faktisk fremsatte landbrugsorganisationen en hel liste af forslag i form af en tørkepakke. Udspillet kom samme dag, som Lars Løkke Rasmussen skulle møde pressen på årets sommergruppemøde. Man kan let få den mistanke, at Landbrug & Fødevarer bevidst forsøgte at kapre pressemødet og på den måde tvinge statsministeren til offentligt at forholde sig til emnet.

Ikke specielt venligt over for Venstres ledelse, der selv mener, den har været landbrugets ven de seneste tre år. Venstre har da også i denne regeringsperiode gennemført en række forbedringer af erhvervets vilkår, og det har ikke været omkostningsfrit. Eva Kjer Hansen røg som minister i kølvandet på landbrugspakken, og Esben Lunde Larsen blev slidt op på samme dagsorden. At Landbrug & Fødevarer i kølvandet på dette offentligt forsøger at presse Venstre til mere, bliver opfattet som utaknemmeligt.

Det hele er på sin vis paradoksalt. Altså at Venstre forsøger at stoppe en diskussion om skattelettelser til landbruget. Det er trods alt venstrepolitik. Men det er bare ikke al venstrepolitik, der egner sig til at vinde valg.

I Venstre er analysen, at den landbrugsvenlige linje har kostet stemmer i de store byer. Med et år til valget forsøger man derfor at genvinde noget af det tabte med en mere grøn linje. Det er også i det lys, at man skal se udnævnelsen af friluftsmennesket Jakob Ellemann-Jensen som miljø- og fødevareminister.

Det passer derfor mildest talt dårligt ind i valgkampsplanerne at brænde et stort millionbeløb af på skattelettelser til landbruget. Og det er desuden tvivlsomt, at der ville være flertal for det. Socialdemokratiet ville omgående bruge anledningen til at udstille Venstre som et parti, der sætter vennerne i landbruget over miljøet.

Venstre kan imidlertid ikke bare hælde forslaget ned ad brættet. Problemet for Lars Løkke Rasmussen er, at store dele af partiets eget bagland gerne så, at man lettede skatten for landbruget. Venstre har en stor vælgerbase på landet, og også i partiorganisationen er der mange, der har rødder i landbruget.

Opbakningen trækker også tråde ind i Venstre folketingsgruppe, hvor et ikke ubetydeligt mindretal taler landmændenes sag. På det netop overståede sommergruppemøde udspillede der sig således en større debat om emnet. En række medlemmer - herunder toneangivende folk som Inger Støjberg - tog ordet og understregede nødvendigheden af, at landbruget blev hjulpet.

Landbrug & Fødevarer spiller på denne splittelse, og det gør ikke vreden i Venstre mindre.

Partiets ledelse står nu i et dilemma. Enten afviser de Landbrug & Fødevarer og gør baglandet på landet sure, eller også giver de dem, hvad de vil have, hvilket har den konsekvens, at det bliver sværere at vinde vælgerne i de store byer tilbage.

Desværre for landbruget virker det til, at Venstre ikke lader sig presse. Det er nærmest en pointe i sig selv, at sådan spiller klaveret ikke. Landbrug & Fødevarer kan derfor efter alt at dømme glemme alt om at slippe af med jordskatten.

I stedet bliver det Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der kommer til at afgøre, hvor meget hjælp landmændene skal have. Venstre sonderer lige nu ved de to partier for at finde ud af, om de vil være med til at lade landmændene slippe for at betale jordskat i 2019 for til gengæld at betale beløbet tilbage over de efterfølgende fem år.

Det vil give Venstre mulighed for at sige, at de gjorde noget. Landbrug & Fødevarer vil ikke være tilfredse, men de har vist deres medlemmer, at de har kæmpet sagen, og det virker til at være et mål i sig selv. Også selvom prisen har været, at goodwill-kontoen ved Venstre er gået i minus.