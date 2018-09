Forestil dig, at din kone ligner din kone, hun dufter som din kone, og hun smager som din kone. Men hendes øjne er tomme. Hun ser dig ikke. Du aner faktisk ikke, hvad hun ser. Sådan er det at være operamennesket og spradebassen Jesper Buhl. I mandags kørte han sin kone på plejehjem, og hun kommer ikke hjem mere. Alzheimers kom imellem dem.

Makkerpar: Jesper Buhl og hans kone, Hanne, kører tit ture i den hvide Citroën C3 Picasso. Det gjorde de også i mandags. De 17 kilometer fra hjemmet i Allested midt på Fyn og ned til Korinth tæt ved Faaborg var en af de kortere ture. Men én, som Jesper aldrig vil glemme.

Hanne Bramsen Buhl derimod har allerede glemt køreturen. Hun bor på Plejehjemmet Lykkevalg nu.

Og hjemme i Allested på det tidligere mejeri, hvor de var mand og kone og kammerater, og hvor døtrnene legede i haven, her bor Jesper Buhl nu alene. Det er her vi sidder ved det store bord i den skriggrønne stue. Her er lidt nusset. Som om hjemmet stadig ømmer sig lidt over at have været rammen om et drama og et absurd teater, hvor rengøring og feminin finesse kun fik en lille birolle.

- Kaffe? Er det okay med en balje, spørger Jesper Buhl og fylder de store krus helt op.

Det er helt o.k., for nu skal vi have styr på, hvorfor Hanne bor på plejehjem. Historien handler om et ondsindet bæst, der kaldes Alzheimers. Men den handler også om kærlighed, om desperation og om at give slip.