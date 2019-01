NEKROLOG: Populære Aamund har skrevet sit sidste ord

Efter 82 år med mange bøger og en lang kamp for at snyde døden, skriver avisen Berlingske onsdag, at både forfatterskabet og kampen er slut for Jane Aamund, der er død.

Jane Aamund debuterede som forfatter i 1977 med bogen "Bag damen stod en Christian" og havde i perioder nærmest monopol på toppen af boghandlernes bestsellerlister, hvor titler som "Klinkevals", "Colorado drømme" og "Den grønne port" var fast inventar.

Hendes seneste bog, "Samtaler om natten", som er en erindringsroman, udkom i foråret 2018.

Den handler blandt andet om Lemvig, hvor hun boede i mange år. Sidste sommer flyttede Jane Aamund fra Lemvig til Nørre Nissum, hvor hun fik bygget sit drømmehus og mere ro til skrive.

- Jeg skriver, så godt som jeg ikke har gjort i mange år, fordi jeg har de bedst mulige omstændigheder at sidde og skrive i. Jeg har en vidunderlig udsigt, der er ingen huse i nærheden. Der er ingen mennesker, fortalte Jane Aamund i et interview med TV Midtvest.

Forfatteren brugte omgivelserne til at skrive en opfølger til bestselleren "Colorado drømme" fra 1997.

Hun har skrevet Klinkevalstrilogien, der omfatter romanerne "Klinkevals", "Juliane Jensen" og "Oven vande", der udkom fra 1989 til 1992.

"Klinkevals" blev siden filmatiseret med Mette Lisby i en hovedrolle som Jane Aamunds farmor, Juliane.

- Jeg er stadigvæk meget glad for "Klinkevals", for den beskriver min fars hårde barndom. De ting, vi oplever i ghettoerne i dag, det er det rene vand ved siden af, hvordan det var at være født i 1886 og have en mor, der var alene med seks børn uden socialt netværk, sagde Jane Aamund til TV Midtvest.

Jane Aamund blev født i 1936 på Frederiksberg og fik følgeskab af brødrene Bjarke og Asger (erhvervsmanden Asger Aamund, red).

Hun blev uddannet korrespondent, men det skrevne ord blev hurtigt hendes kald. Jane Aamund arbejdede i mange år som journalist og prøvede også kræfter med sit eget pr-bureau og informationsarbejde i Landbrugsministeriet.

Hendes journalistiske endestation blev Berlingske Tidende fra 1980 til 1996, da hun selv valgte at stoppe på sin 60-års fødselsdag. Året efter modtog hun Den Berlingske Fonds Journalistpris.

Jane Aamund fik sin første kræftdiagnose som 33-årig - livmoderhalskræft - og sygdom prægede en stor del af hendes liv, men den formåede ikke at stjæle livsglæden og lysten til fortælle historier.

Døden blev snydt i flere omgange. I midten af 1990'erne slog en sjælden kræftform til i ganen. Kort tid efter var det brystkræft. Og en hjertefejl medførte, at hun måtte have pacemaker.

Ikke længe inden sin 80-års fødselsdag i november 2016 blev Jane Aamund udskrevet fra Holstebro Sygehus, hvor hun havde to lungebetændelser, en stafylokokinfektion og en viral infektion - ud over kræften, som hun havde kæmpet med i årtier. Hun blev genoplivet to gange på sygehuset.

Fire dage før den runde fødselsdag udkom bogen "Mine egne veje - i overklassen, der forsvandt", og her lagde hun ikke fingre imellem.

- Min nye bog er anderledes, fordi jeg troede, at jeg døde inden udgivelsen. Så jeg skrev, lige hvad der passede mig om dobbeltmoralen, om snobberiet, om den gamle overklasse, adelen, som udnyttede de privilegier, de synes, de havde ret til, sagde hun i forbindelse med fødselsdagen.

I 1999 udkom "Kamæleonen", Jane Aamunds første forsøg med en roman, der er ren fiktion. Den fik en blandet medfart af anmelderne, men Jane Aamund gav flere gange udtryk for, at det betød langt mere for hende at få anerkendelse af læserne end af anmelderne.

Fire gange er Aamund kåret som "Danskernes Yndlingsforfatter" med Bog & Idé-prisen, senest i 2004. Desuden har hun modtaget Bogklubben 12 Bøgers litteraturpris og boghandlernes pris "De Gyldne Laurbær".

- Forklaringen på mine bøgers popularitet er så enkel, at det næsten er til at græde over. Jeg skriver på en måde, så alle kan forstå det, og der er ingen, jeg føler mig berettiget til at tale ned til, sagde Jane Aamund i et interview med Politiken.

Lidenskaben, passionen og de store følelser i bøgerne, ikke mindst "Colorado drømme", var noget, den store læserskare tog til sig. Kvalitetsunderholdning, kaldte hun det selv og betragtede læsernes interesse som et oprør mod en litterær nypuritanisme.

Jane Aamund var gift tre gange og fik sønnerne Jens og Michael samt fire børnebørn.