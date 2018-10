Myten punkteres: Den rådne banan findes ikke

- Det gør mig indigneret, for når man forsker i ulighed, ved man, at den store ulighed ikke er derude. Det er inde i byerne, de allerfattigste bor, og hvor vi ser absolut armod, siger Rolf Lyneborg Lund.

Billedet med en rådden banan ned over den sydvestlige del af landet bliver ofte brugt til at fortælle historien om den del af Danmark, der har de lave indkomster, de ringe uddannede, høj kriminalitet, dem med dårligt helbred og lignende.

Står det til Rolf Lyneborg Lund, forsker ved Aalborg Universitet, skal der flere nuancer ind i debatten om social ulighed. Derfor har han som led i sit arbejde som ph.d.-stipendiat udviklet et computerprogram, der meget præcist kan zoome ind på små grupper af mennesker og vise, hvad de tjener, om de er arbejdsløse, hvilken uddannelse de har. For bare at nævne et par eksempler.

Gennemsnit giver ikke mening

Hans computerprogram opdeler danmarkskortet i små grupper eller fællesskaber på 100 personer, som har nogenlunde samme vilkår.

- Jeg leder efter det sted, det knækker. Jeg starter i et punkt og bevæger mig ud, og så snart det knækker, så snart jeg ser at uddannelsesniveauet ændrer sig, så laver vi en skillelinje, forklarer forskeren.

Ideen er at lade dem, der bor der, fortælle historien, i stedet for at lade et kort, der allerede eksisterer, fortælle historien:

- Så vi fortæller en mere detaljeret og nuanceret historie i stedet for at sige, at i denne kommune er der et gennemsnit. Gennemsnitligt set på hele jorden har vi det okay, men i hvilken verden giver det mening, spørger Rolf Lyneborg Lund.