Myndigheder lader persondata flyde på nettet

- Det er fuldstændig uacceptabelt. Persondataloven slår fast, at man skal sikre sig, at sådanne oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, siger kontorchef hos Datatilsynet Jesper Husmer Vang til Fagbladet FOA.

Ubehageligt

En af patienterne, hvis fortrolige oplysninger kunne findes på nettet, er 50-årige Heidi Gulbæk Thomsen. Hun er tilknyttet nyremedicinsk ambulatorium på Odense Universitetshospital.

- Det er rigtigt ubehageligt, at ens oplysninger ligger frit på den måde. Det burde jo kun være én selv og så det behandlende personale, der har adgang til det, siger hun til Fagbladet FOA.

Hun håber, at personalet vil passe bedre på hendes og andre patienters data i fremtiden.

Det lover afdelingschef Mads Haugaard fra Region Syddanmark:

- Vi beklager dybt, at man har haft mulighed for at finde nogle følsomme oplysninger om den pågældende person på nettet. Det er vigtigt, det nu er kommet til vores kendskab, så vi kan sætte en stopper for det, siger han.

At så mange data overhovedet kan slippe ud, skyldes, at myndighederne bruger Word til at indsætte skærmbilleder fra de journalsystemer, hvor fortrolige social- og sundhedsoplysninger om borgere er gemt. I de fleste tilfælde er billederne redigeret, så de fortrolige oplysninger ikke kan ses. Men når de ligger i et Word-dokument, kan man med et par klik i Word genskabe de oprindelige skærmbilleder.

Fagbladet FOA har kontaktet de ansvarlige myndigheder samt en række private databehandlere. De har nu fjernet dokumenterne og gennemgår deres sider for personoplysninger.

Den 25. maj får alle, der har med personfølsomme oplysninger at gøre, endnu en grund til at stramme op på datasikkerheden. Her træder EU's persondataforordning i kraft. Forordningen skærper kravene til behandling af borgeres fortrolige oplysninger og medfører samtidig højere bødestraffe.