Musketer-ed kan give konflikten vokseværk

Storkonflikt: Hvis den igangværende konflikt mellem forhandlingsparterne om en ny overenskomst på det offentlige arbejdsmarked ikke bliver stoppet, har den potentialet til at blive omfattende og med konsekvenser i en størrelsesorden, der adskiller sig fra tidligere, vurderer Mikkel Mailand, lektor og forskningsleder på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet.

Det skyldes, at de faglige organisationer har lært af lærerkonflikten i 2013, hvor lærerne stod alene og blev banket på plads. Det resulterede i en musketer-ed mellem organisationerne, som slår igennem nu.

- Lærernes arbejdstid er blevet et helt centralt element. Fagforeningernes musketer-ed skal hindre, at et område som lærerne i 2013 bliver kørt ud på et sidespor, siger Mikkel Mailand.

Han læser musketereden som et udtryk for, at man har vurderet, at man får meget lidt ud af at stå alene, som lærerne gjorde, men at man skal stå skulder ved skulder for at få gevinst, et slags solidaritetsprincip.

- Dét er usædvanligt. Sympatistrejker kender vi til, når forhandlinger er brudt sammen, men jeg tror ikke, der findes fortilfælde, hvor man på en så kontant måde bakker op forud.

Det kan efter Mikkel Mailands opfattelse få stor betydning for, hvordan en eventuel konflikt, som tegner sig i horisonten lige nu, kommer til at forløbe.

- Hvis musketereden holder hele vejen igennem, kan den måske få konsekvenser for en eventuel konflikt. Så bliver den større, end den ellers ville være blevet. Den kan i hvert fald bidrage til, at større områder kan blive berørt, siger han.