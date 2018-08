Vikingeskibsmuseet ønsker at udskrive international arkitektkonkurrence om ny bygning til vikingeskibe.

Det skal passes bedre på vikingeskibene i Roskilde, end der gør i dag. Det lover Roskilde-borgmester og bestyrelsesformand i Vikingeskibsmuseet Joy Mogensen (S).

Løftet er blevet muligt at opfylde, efter at Kulturministeriet har ophævet fredningen af skibenes nuværende hjem, Vikingeskibshallen i Roskilde.

- I dag ved vi, at man ikke kan bygge i beton på den måde, som Vikingskibshallen er bygget. De store glasfacader beskytter ikke skibene mod uv-stråling. Klimaanlægget er ikke gearet til at holde luftfugtigheden, som den skal.

- Hvis vi ikke kan ændre markant på bygningen, kan vi ikke stå inde for, at skibene ikke tager skade, siger hun.

Det har ifølge Joy Mogensen fået byråd og bestyrelsen til at prioritere skibenes sikkerhed over bygningens bevaring. Det har ikke været muligt uden at hæve fredningen, forklarer borgmesteren.

- Byrådet bevilgede otte millioner til mere kystsikring mod oversvømmelser. Men fredningen gav kun mulighed for at frede tre af museets fire sider. Det giver ikke mening, når man taler oversvømmelser. Det er jo molboagtigt, siger hun.

Det står ifølge Joy Mogensen ikke klart, om bygningen skal bygges om eller renoveres. Det vil først blive besluttet, efter at alle lokale og relevante parter er blevet hørt, forklarer hun.

- I bestyrelsen har vi diskuteret, at ligegyldig hvad, vil vi foreslå en international arkitektkonkurrence. Netop for at leve op til den bygning vi har nu, og dens arkitektoniske ambitionsniveau, siger Joy Mogensen.