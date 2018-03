Museum Jorn er ydmyg over at modtage Per Kirkebys arkiv

Kunstneren Per Kirkeby har doneret sit righoldige arkiv til Museum Jorn i Silkeborg.

Arkivet omfatter titusindvis af arkivalier, tusindvis af tegninger, flere tusinde trykgrafiske værker, hundredvis af skitsebøger, dagbøger, skulpturer og meget mere, oplyser museet.

Takket være kunstneren selv og kunstmuseet Aros i Aarhus kan publikum og forskere nu se og forske i det omfattende arkiv.

Ifølge museet giver arkivet en unik indsigt i Per Kirkebys kreative processer og tankesæt.

Arkivet er efter kunstnerens ønske blevet overført fra Aarhus til Silkeborg. I samme ombæring har han yderligere doneret en kolossal mængde arkivmateriale til Museum Jorn. Dermed bliver Kirkebys arkiv sidestillet med kunstneren Asger Jorns.

Per Kirkeby er født i 1938. Han er Danmarks internationalt mest indflydelsesrige nulevende kunstner. Ud over at være billedkunstner er han en anerkendt digter, filmmager, billedhugger og geolog.

Kirkeby har lavet store projekter over hele verden. Han har også arbejdet sammen med nogle af Danmarks vigtigste kulturpersonligheder fra kunstens, filmens og forskningens verden.

For nylig er der blevet vist Kirkeby-udstillinger i New York og Paris. Kunsthalle Krems i Østrig forbereder en retrospektiv udstilling i 2018, og Tate Modern i London har netop erhvervet tre skulpturer af kunstneren.

- Per Kirkeby Arkivet er et monument i europæisk kunst og vil bidrage til at bevare fokus på Museum Jorn mange år fremover. Vi er stolte og ydmyge over at have modtaget så storslået en gave, udtaler Jacob Thage, direktør for Museum Jorn.

Der er ingen ligegyldigheder i Per Kirkeby Arkivet, mener Thomas Bo Jensen, professor i arkitektur og bygningskunst ved Arkitektskolen i Aarhus. Han har gennem flere år arbejdet på en bog om Kirkebys arkitektur.

- Per har været ekstremt produktiv, og nu er det hele samlet ét sted i verden. Forskere kan nu opsøge ét sted og udforske de mange forskellige elementer af kunstnerens værk og proces.

- Man kan besøge Louisiana og opleve store malerier. Men for at komme bag værkerne af Danmarks vigtigste nulevende kunstner er man nu nødt til at tage til Museum Jorn i Silkeborg, siger han.

Per Kirkeby Arkivet har fået nye lokaler på Museum Jorn. Den nye afdeling åbner allerede i påsken.