Morten Østergaard trådte på Socialdemokratiets ømme tå og gjorde dem rasende

Der findes socialdemokrater, der rent ud sagt foragter det Radikale Venstre. Tag bare denne weekends kongres i Socialdemokratiet. Man skal ikke stå længe ved kaffebordet og sludre med de delegerede uden at høre ord som "arrogante", "virkelighedsfjerne" og "elitære" samt en række andre gloser, der ikke vil være passende at gengive i denne pæne avis.

Svend Auken betegnede engang forholdet mellem Venstre og Det Konservative Folkeparti som et had-kærlighedsforhold, men uden kærlighed. Den betegnelse kan uden de store problemer overføres til Socialdemokratiet og det Radikale Venstre.

Særligt regeringsårene under Helle Thorning-Schmidt sled hårdt på forholdet. I de efterhånden mytiske forhandlinger i det sorte tårn blev Socialdemokratiet tvunget til at acceptere, at den dengang nyvalgte regering skulle basere sig på "en fortsættelse af VK-regeringens økonomiske politik".

Sætningen blev skrevet ind i regeringsgrundlaget, og den dag i dag er der stadig mange socialdemokrater, der forbander de radikale af den grund. Mette Frederiksen talte også selv om dette i sin kongrestale lørdag.

-Kan I huske det sidste regeringsgrundlag? Der var en enkelt formulering, som mange syntes var lidt mærkelig for en socialdemokratisk ledet regering. Det her med, at vi ville videreføre den borgerlige regerings økonomiske politik i bredeste forstand. Kære kongres, lad os være enige om, at den formulering ikke kommer med igen, sagde Mette Frederiksen og høstede et af talens største bifald.

Måske blev bifaldet lidt større, fordi Morten Østergaard dagen før havde været ude og danse rundt på Socialdemokratiets ømme tå. I avisen her lancerede han et "klokkeklart krav" om, at Mette Frederiksen skulle fremlægge en økonomisk plan, der øger råderummet i dansk økonomi, hvis det Radikale Venstre skulle gøre hende til statsminister.

Meget sigende for stemningen i Socialdemokratiet fløj formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Frederik Vad Nielsen straks i blækhuset og skrev på Facebook.

-Kære Morten Østergaard. Du har gjort mig rasende forud for Socialdemokratiets kongres i weekenden - så jeg går ud fra at du er tilfreds. Det var vel meningen med den nyeste melding fra crazy-land.

I opslaget kritiserede ung-socialdemokraten Morten Østergaard for at være usolidarisk. Og sådan kan den radikale politik også let angribes. Det Radikale Venstre vil øge råderummet i dansk økonomi ved at sætte pensionsalderen op og åbne for mere udenlandsk arbejdskraft.

Men problemet for Socialdemokratiet er, at Morten Østergaard har en pointe, der er svær at komme udenom. Mette Frederiksen siger, der er forskel på rød og blå blok. Nuvel, men det koster penge at gøre en forskel.

Og virkeligheden er, at råderummet i dansk økonomi ikke er så stort, som det nogle gange bliver gjort til. Det lyder selvfølgelig af meget, når man hører, at der frem til 2025 er 27,5 milliard kroner i råderum. Men næsten alle disse penge bliver ædt op af den såkaldte demografiske udvikling. Altså at der bliver flere og flere ældre udenfor arbejdsmarkedet de kommende år.

En kommende regering - rød eller blå - bliver derfor nødt til at finde finansiering, hvis den for alvor vil investere i f.eks. sundhed, uddannelse og klima.

Problemet er imidlertid, at der ikke findes et pengetræ i finansministeriets gårdhave. Vil man bruge penge, er der nogen, der skal betale. Og det gør ondt. Det er derfor grundlæggende ikke særligt populært at tale om den slags inden et valg.

Socialdemokratiet forsøgte sig med Fair Løsning ved forrige valg. Vi skulle alle arbejde 12 minutter mere om dagen, til gengæld ville der blive råd til at investere i velfærd. Socialdemokratiet vandt magten, men planen viste sig at være en illusion.

Denne gang er der ikke nogen stor finansieringsplan fra partiet. Man har dog sagt, at man vil rulle den lettelse af arveafgiften, som regeringen har gennemført, tilbage. Det skaffer mere råderum, men bundlinjen er stadig, at man meget hurtigt risikerer at løbe tør for penge.

Det er selvfølgelig en ærlig sag, hvis Socialdemokratiet ikke har tænkt sig at øge råderummet yderligere. Men så skal man vide, at det sætter en grænsen for, hvor stor en forskel, man kan gøre. Og måske sætter det også en stopper for, om Det Radikale Venstre vil lade Socialdemokratiet få muligheden for at gøre en forskel.