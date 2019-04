Fronten mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre blev i denne uge trukket så hårdt op, at man på Christiansborg er begyndt at spekulere i, om dansk politik efter et valg kan blive så fastlåst, at det kan ende i nyvalg. Avisen Danmarks politiske redaktør mødte Morten Østergaard til en samtale om, hvad det egentlig er, Radikale Venstre kræver, og hvad det kan ende med.