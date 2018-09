Morten Østergaard med nyt krav til Socialdemokratiet: Fremlæg en økonomisk plan

- Det er et klokkeklart krav fra os, at vi vil kende den økonomiske politik, før vi ved, om vi bakker op om en regering, og den skal give mulighed for, at vi kan stoppe med besparelser på uddannelse, og at vi kan investere i den grønne omstilling, og det kræver altså, at råderummet bliver større, end det er i dag, fortæller Morten Østergaard til avisen Danmark.

Det har dog ikke stået klart, hvad indholdet af dette dokument skulle være, men for første gang åbner den radikale leder nu over for avisen Danmark for, hvad han forventer sig af Socialdemokratiet.

Morten Østergaard har tidligere slået fast, at han kun vil bringe en socialdemokratisk regering til magten, hvis der inden udformes et dokument, hvor Det Radikale Venstre kan se, at parties politik kommes i møde.

-Der er desuden den ekstra dimension, og den er, at selv hvis vi har pengene, så er det ikke nok. Man skal også have menneskene til at udføre arbejdet, og der synes jeg, at man stikker hovedet i busken, og der siger jeg bare, vi gør ikke som Dansk Folkeparti. Vi sætter ikke en regering til magten, hvis økonomiske politik vi grundlæggende er i mod.

-Vi kan ikke nå de ting, vi vil, bare med det råderum der er, som udgifterne udvikler sig, så er det kun lige nok til at holde skindet på næsen. Og derfor er vi nødt til at finde veje til at øge det, svarer Morten Østergaard og fortsætter.

Beregninger fra Finansministeriet viser, at udgifterne til alene at modvirke det demografiske træk frem mod 2025 beløber sig i omkring 23,5 milliarder kroner.

Men fordi befolkningssammensætningen ændrer sig de kommende år, er der behov for at tilføre ekstra midler til den offentlige sektor for bare at kunne opretholde det serviceniveau, vi kender i dag. Det fænomen kaldes det demografiske træk og skyldes primært, at andelen af ældre borgere udenfor arbejdsmarkedet vokser.

Begrebet "råderum" dækker over det overskud, der forventes at være i statens husholdningsbudget de kommende år. Altså de frie midler politikerne kan bruge på nye initiativer eller til at dække stigende offentlige udgifter. Ifølge Finansministeriets beregninger er det økonomiske råderum i dansk økonomi 27,5 mia. kr. frem mod 2025.

Udenlandsk arbejdskraft

Det Radikale Venstre har selv en række bud på, hvordan råderummet kan øges, men Morten Østergaard understreger, at de enkelte forslag ikke i sig selv er ultimative. Det er altså alene kravet om, at råderummet skal øges.

Et af forslagene er at gøre det lettere for udlændinge uden for EU at komme til Danmark og arbejde. Som reglerne er i dag, kan disse mennesker kun få en opholds- og arbejdstilladelse, hvis de har et job på hånden, hvor den årlige løn som minimum udgør 417.800 kroner. Det Radikale Venstre vil sænke denne beløbsgrænse og på den måde åbne for, at flere udlændinge vil kunne komme til Danmark for at arbejde og betale skat.

- Jeg kommer lige fra Dansk Industris årsmøde, hvor de står at siger, at de må sige nej til ordrer, fordi de mangler folk. Vi kommer ingen steder, og der er beløbsgrænsen så blevet et magtsymbol herinde på Christiansborg, hvor venstrefløjen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kan genere regeringen, fortæller Morten Østergaard.

Er det ikke bare så simpelt, at Socialdemokratiet vil noget andet end dig? De vil få de 100.000 danske ledige i job, inden de åbner arbejdsmarkedet yderligere for udlændinge?

- Det er jo det største falsum at gøre det til en stoleleg, hvor det enten er en ledig på kontanthjælp eller en ukrainsk gæstearbejder. Der er rigeligt plads til begge dele. Virksomhederne vil gerne have begge dele.

Men hvorfor ikke først fokusere på de 100.000 ledige?

- Det koster penge. Vi er sådan set enige med Socialdemokratiet i, at det ville være godt at fuldtidsaktivere, men det koster penge, og det koster også penge at uddanne noget bedre og at opskole.

Betyder det ikke bare, at det kræver en større indsats?

- Det betyder, at man bliver nødt til at gøre begge dele på samme tid. Jeg synes jo, at man skal sige til virksomheder, der har en overenskomst og tager et uddannelsesansvar: I kan til gengæld fylde de huller, I ikke kan besætte, med folk fra udlandet. Så ved vi, at det er på ordnede vilkår, og vi ved, at det er virksomheder, der ikke bare springer over, hvor gærdet er lavest, siger Morten Østergaard.