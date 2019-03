Morten Østergaard hopper i våddragt og svømmer fra Lindholm

Danmark går foråret og lunere vejr i møde. Og i weekenden er der én person, der måske håber lidt mere på sol og svag vind end normalt.

Politisk leder Morten Østergaard (R) kaster sig ud i en tre en halv kilometer lang svømmetur for at vise, at "vi drukner i symbolpolitik". Det fremgår af en pressemeddelelse.

Han skal svømme fra den meget omtalte ø Lindholm til havnen i Kalvehave på Sydsjælland. Danmark har brug for en ny retning, mener han.

- Jeg svømmer i protest mod, at vi er ved at drukne i symbolpolitik, fordi Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen blindt følger Dansk Folkeparti for at vinde en plads i statsministeriet efter valget, siger han i pressemeddelelsen.

I 2018 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at kriminelle udlændinge, der skal udvises, men som Danmark ikke kan sende hjem, fra 2021 skal bo på øen Lindholm i Stege Bugt.

Østergaard mener, at flere af tiltag, der siden 2015 er blevet lavet i Danmark, er helt hen i vejret, og det er ikke kun på udlændinge- og integrationsområdet.

- Vanvittige forslag, som de fleste synes, var gak i går, bliver til virkelighed i morgen. Listen er lang, siger han.

Han nævner eksempler som maskeringsforbud, smykkelov, uddannelsesloft og vildsvinehegn.

Planen er, at han går i vandet klokken 13, og ifølge meddelelsen ventes han at ankomme til havnen i Kalvehave cirka halvanden time senere.

Partiet holder også en protestaktion mod udrejsecenteret på Lindholm på Kalvehave Havn omkring klokken 14, hvor Morten Østergaard og partikollega Zenia Stampe taler.

Det er ikke kun for at råbe de andre politikere på Christiansborg op, han gør det.

- Jeg har fået nok. Når jeg kaster mig ud i at svømme, er det for at vise beboerne i Kalvehave og alle de mange andre ofre for symbolpolitikken rundt om i landet, at de ikke er glemt, siger han.

Morten Østergaard ledsages af Hans Henrik Herning, der ifølge meddelelsen er erfaren i at svømme i åbent vand.