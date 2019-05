Morten Østergaard: Det er et valg mellem Europa og kaos

Søndag opfordrer De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, danskerne til at stemme ved valget til Europa-Parlamentet, ligesom han selv har gjort.

Han har afgivet sin stemme i Sundby Idrætspark på Amager i København.

- Jeg tror, danskerne godt kan se, at det lige nu er et valg mellem Europa og kaos. Vi ser i Storbritannien, hvordan det udfolder sig. Vi ser, hvordan højrefløjen på tværs af lande forsøger at bryde det europæiske samarbejde op indefra, siger han ved stemmestedet.

- Derfor håber jeg, de vil være med til at træffe et valg om, at det er bedre at være sammen end at være alene. Og de store udfordringer, vi står overfor, skal løses af politikere, der vil det europæiske projekt.

Morten Østergaard ankom til stemmestedet på cykel sammen med sin søn.

De Radikale har den seneste valgperiode haft ét mandat i Europa-Parlamentet, men målinger peger på, at partiet kan få endnu et mandat ved dette valg.

- Jeg kniber mig lidt i armen, og jeg håber, at rigtig mange vil gå ned og stemme, for det betyder selvfølgelig alverden i forhold til vores muligheder for at få et grønnere, friere og stærkere Europa, om vi er en eller to medlemmer i Europa-Parlamentet, siger Morten Østergaard.

Da det EU-glade parti ved seneste valg fik et sæde i parlamentet, gik det til Morten Helveg Petersen. Senere sluttede Jens Rohde sig til, efter at han havde skiftet parti fra Venstre til De Radikale.

Morten Helveg Petersen er også denne gang partiets spidskandidat - og han har sin partileders fulde støtte.

- Jeg afslører nok ingen hemmeligheder ved at sige, at Morten Helveg Petersen er Danmarks mest indflydelsesrige europaparlamentariker, og han har selvfølgelig fået mit kryds, siger Morten Østergaard.

Som de fleste andre partier har De Radikale i valgkampen talt meget om, hvordan Europa-Parlamentet skal håndtere udfordringerne på klimaområdet.

Morten Helveg Petersen har også gjort meget ud af at nævne, at den nye regering efter folketingsvalget bør pege på partifællen Margrethe Vestager som Danmarks bud på en kommissær. De Radikale håber, at Vestager kan få den magtfulde post som kommissionsformand.

De Radikale stiller med det maksimalt tilladte antal kandidater ved valget til Europa-Parlamentet, som er 20 kandidater.