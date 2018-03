Mor til tre bortførte børn er blevet anholdt i Brasilien

Lisbeth Markussen, der for to et halvt år siden tog sine tre børn med til Brasilien under påskud af at skulle på ferie, er blevet anholdt i det sydamerikanske land.

Viborg: 40-årige Rico Markussen fra Viborg har ikke set sine børn siden sommeren 2015.

Nu er håbet om, at han igen snart skal se femårige Sigurd, syvårige Johanne og otteårige Kristian pludselig blevet større.

Ricos ekskone, som tog de tre børn med til Brasilien for snart tre år siden, er blevet anholdt.

- Det kan jeg bekræfte. Jeg fik beskeden i går eftermiddag, fortæller han.

Derudover er det "meget begrænset," hvad han ved om hele situationen, tilføjer han.

Lige nu går han bare og venter på at blive klogere på, hvad der nu skal ske.

Hvordan har du det med, at hun (Lisbeth, red.) nu er blevet anholdt?

- Jamen, det ... Det ved jeg ikke. Der er så mange ting lige nu. Der er mange praktiske ting, som flyver igennem hovedet lige nu, siger han.

Bortførelsen af børnene blev eksponeret på tv i 2016, fordi moderen, Lisbeth Markussen, blev fulgt af et tv-hold før og under turen fra sit hjem i Løvel til først Mellemeuropa og dernæst Sydamerika.

Rico Markussen opdagede, at hans ekskone og børn var væk, da han i august 2015 skulle have været sammen med børnene, efter at de havde holdt sommerferie med deres mor. Men først et par måneder senere, da tv-holdet henvendte sig, fik han nys om, at Lisbeth og børnene ikke bare var »gået under jorden« her i landet, men var rejst til et ukendt sted på et andet kontinent.

I juli 2016 bestemte Retten i Viborg, at Rico permanent skal have forældremyndigheden, som de to fraskilte forældre ellers var fælles om.