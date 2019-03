Selma Bihl (tv) var en af de fire elever fra Vesterdal Efterskole, der måtte en tur på skadestuen, da deres skibus søndag forulykkede i Sverige. Her er hun på den første dag på efterskolen i Nørre Aaby for et halvt år siden sammen med sin storesøster, Cecilie Bihl Hedemann. Foto: Mette Bihl