Enten bliver familien splintret i atomer, eller også går man styrket ud af modgangen. Kathrine og Michael fra Kristrup er eksempel på det sidste. De klarede den sammen. Blev stærke. Men med det, de har været igennem, ved de også, at man aldrig skal tage noget for givet. Heller ikke livet.

Randers: Ulykkerne ramlede ned om hovedet på Kathrine Hvam Jørgensen, da hun havde barselsorlov med familiens tredje barn Villads.

Helt ubærligt, vil de fleste mene. For hendes mellemste barn Noah, der dengang var tre og et halvt år gammel, fik konstateret kræft. En melding, som er svær at forstå. For små børn får jo ikke kræft. De vokser op og bliver store og stærke.

Men Noah havde en kræftsvulst i sin mave. Ret stor endda for sådan en lille fyr.

- Tumoren var på 14 x 14 cm. og sad tæt på leveren. Havde fat i leveren, fortæller mor Kathrine, der dengang arbejdede som sygeplejerske på akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers.

Det var i sommeren 2014, hvor den lille familie havde købt hus på Marsk Stigs Vej i Kristrup og var i gang med at renovere huset, at den blev udsat for sygdom og prøvelser, som de fleste heldigvis slipper for.

Kathrine havde barselsorlov med håndværkere i huset, der bl.a. endevendte badeværelset efter vandskade, da bomben faldt. Lille Noah havde kræft.

Og ikke nok med det. Her i familien, der tæller de tre sønner Emil, Noah og Villads, der i dag er henholdsvis 11, 7 og 4 år, oplevede man det fuldstændig absurde, at både far og søn modtog kemobehandling på samme tid. Kun en måned efter, at Noah havde fået konstateret kræft, fik far Michael nemlig at vide, at hans kræftsygdom, som han ellers var sluppet af med, var blusset op igen.

Far fik fjernet sin svulst i november samme år, mens Noah først var begyndt på sin behandling, der skulle strække sig over to år.