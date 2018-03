Mød lærernes formand midt i benhårde forhandlinger: Det er nu det begynder at gøre ondt

Det er ikke hver dag, man tænker på Anders Bondo Christensen. Men i øjeblikket er den 59-årige formand for Danmarks Lærerforening svær at komme uden om. Med noget, der ligner rockstjernestatus dukker han op hvert fjerde år som chefforhandler for 700.000 offentligt ansatte. Lige nu er det hans evner ved forhandlingsbordet, der afgør om Danmark skal ud i en opslidende storkonflikt, der kan koste landet milliarder af kroner.

Avisen Danmark fangede Anders Bondo Christensen mellem et møde i Forligsinstitutionen og en 16 kilometers løbetur.

- Hvis forhandlingerne i Forligsen var et maraton; hvor på strækningen er vi så?

- Nu er det jo strengt forbudt at røbe noget fra møderne. Men vi er ude i 37-38-kilometers zonen. Det er her, det bliver svært og begynder at gøre ondt. Der er måske ikke så mange kilometer tilbage - men de kan blive virkelig lange.

- Kommer du i mål?

- Jeg er altid kommet i mål. Både når det handler om maraton og overenskomstforhandlinger. Undtagen i 2013, hvor der ikke var reelle forhandlinger.

Den store konflikt i 2013, der endte i 25 dages lockout af lærerne og betød, at mere end en halv million elever måtte undvære undervisningen, er stadig et smerteligt sår for Anders Bondo Christensen. Det vender vi tilbage til. Først skal vi have på plads, hvad det er vi slås om i år.

- Helt kort så er vores store fælles hoveddagsorden, at offentligt ansatte bliver sikret en lønudvikling, der svarer til den på det private arbejdsmarked. Dernæst handler det om at sikre betalt spisepause. Og endelig skal vi have ordentlige aftaler om lærernes arbejdstid. I dag er det en lov, der regulerer lærernes arbejdstid. Vi vil have det lavet om til en overenskomstaftale, som alle andre forbund har.

- Men er du klar til at sende landet i konflikt på grund af en frokostpause?

- Jeg kan godt forstå at mange spørger, hvorfor nu slås om det. Men det handler om respekt. Vi oplever, at arbejdsgiverne vil fjerne goder, der har ligget i vores arbejdsvilkår uden at forhandle om det. Så ja, vi er klar til konflikt.