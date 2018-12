Ministre vil bekæmpe studiefrafald med øget vejledning

Mange unge springer fra deres videregående uddannelse, og det er et tab for både de studerende og samfundet.

Det mener uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V). Han lægger sammen med partikollega og innovationsminister Sophie Løhde op til at give studievejledning en saltvandsindsprøjtning.

- Vi håber, det kan medføre, at studievejledning til unge bliver endnu bedre, fordi vi kan se, at det altså kan hjælpe mange, der falder fra studiet og vælger om, siger Ahlers.

Fra 2019 til 2022 ønsker regeringen at give 24 millioner kroner til Studievalg Danmark, en selvstændig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Institutionen vejleder unge, mens de er på ungdomsuddannelse eller holder sabbatår. Den modtager i forvejen cirka 45 millioner kroner årligt fra staten, og udspillet skal være et bidrag til den eksisterende indsats.

Selv om der ikke er lavet en detaljeret plan for den ekstra sum penge, har Mathilde Tronegaard, direktør i Studievalg Danmark, en idé om, hvor behovet er størst.

- Pengene skal langt overvejende bruges til flere vejledertimer ude i fronten i mødet med de unge.

- Der er flere unge, der synes, at uddannelsesvalget er svært, og det presser dem. De tror, at de skal ramme skiven i første hug, at der kun findes én drømmeuddannelse, eller at deres livsbane bliver meget fastlåst, når de vælger uddannelse.

Vejlederne forsøger at fjerne de studerendes frygt for at vælge forkert og fortælle, at det er muligt at videreuddanne sig og skifte job senere i livet.

Det vil ifølge Sophie Løhde kunne gøre en stor forskel for de studerende.

- Bedre vejledning er en af de første ting unge efterspørger på uddannelserne. Det her kan sikre, at vi gør det bedre i morgen, end vi gjorde det i går.

- Da jeg var ung og skulle læse videre på en uddannelse, valgte jeg forkert første gang, fordi jeg ikke var godt nok klædt på. Jeg valgte jura, fordi det var det, kammeraterne gjorde, siger hun.

Løhde endte med at droppe jurastudiet til fordel for en bachelor i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation.

Initiativet om mere studievejledning er en del af regeringens ungeudspil, som fremlægges onsdag. Der kræver et politisk flertal, før initiativet kan vedtages.