Ministre ser ikke alternativ til model for fremmedkrigere

Aarhus-modellen er et fornuftigt værktøj at bruge mod hjemvendte fremmedkrigere, siger ministre under samråd.

Det er det hele værd, hvis den såkaldte Aarhus-model virker og kan få bare én hjemvendt fremmedkriger på ret kurs.

Det er budskabet fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), som sammen med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), er i et åbent samråd om den meget omtalte Aarhus-model.

- Jeg er ikke naiv, slår Søren Pape Poulsen fast.

- Det er ikke sådan, at vi kan sætte en model og nogle socialrådgivere ind, og så er det ordnet. Men hvis det virker på bare én, er det så ikke det værd, fortsætter justitsministeren og siger samtidig, at han har svært ved at få øje på et alternativ til modellen.

Spørgeren ved samrådet er medlem af Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Pernille Bendixen (DF), som ikke er begejstret for den model, som skal få fremmedkrigere til at vende tilbage til samfundet.

Kort fortalt handler Aarhus-modellen om at skabe tillid mellem myndighederne og de miljøer, hvor fremmedkrigerne ofte kommer fra. De får blandt andet hjælp til uddannelse og job.

Det forebyggende arbejde ændrer ikke på, at personer skal retsforfølges, hvis myndighederne kan, forsikrer Inger Støjberg.

- Vi er ikke naive, og vi ser heller ikke igennem fingre med, hvad de har lavet, men vi skal sikre, at myndighederne løbende er i kontakt med dem og holder øje med, hvad de laver, siger udlændinge- og integrationsministeren.

- Med Aarhus-modellen har vi et godt afsæt til at holde øje med dem og få dem afradikaliseret, siger hun.