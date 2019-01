Det skal være slut med, at topchefer i staten nærmest per automatik får udbetalt en økonomisk bonus i slutningen af året.

Sådan lyder meldingen fra minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) i et interview med DR.

- Tiden er inde til, at vi afskaffer det her årlige - skal vi kalde det jule- eller nytårsgratiale - som departementscheferne mere eller mindre automatisk modtager, siger Sophie Løhde til DR.

Meldingen kommer efter, at en ny analyse viser, at brugen af chefbonusser i staten er steget markant over de seneste år. Hvor godt halvdelen af cheferne i 2002 fik en bonus, var det sidste år steget til ni ud af ti.

Sophie Løhde bestilte analysen, efter at DR Nyheder havde beskrevet flere sager, hvor der blev udbetalt præstationsbonusser i blandt andet Banedanmark, selv om flere af direktørerne ikke indfriede de mål, der ellers var fastsat.

Innovationsministeren er ikke imod brugen af de såkaldte præstationsbonusser, men hun efterlyser mere gennemsigtighed omkring dem.

- Derfor vil jeg nu tage initiativ til, at blandt andre styrelsesdirektører fremover skal offentliggøre deres resultatafhængige løn på deres respektive hjemmesider, siger hun.

Ministeren har bedt Moderniseringsstyrelsen om at få strammet vejledningen for, hvordan og hvornår den præstationsafhængige løn kan komme i spil.

- Hvis man ikke kan forklare og forsvare, hvorfor man gør noget, så skal man lade være med at gøre det, siger Sophie Løhde.

Den seneste lønoversigt for departementscheferne viser, at engangsvederlaget for 2017 lå på mellem 63.000 kroner og op til 125.000 kroner.

Sophie Løhde vil gå i dialog med de faglige organisationer om, hvordan bonussen for departementscheferne kan afskaffes.