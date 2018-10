Minister vil skåne anbragte børn for skadelige skoleskift

Børn, der er i pleje hos en plejefamilie eller bor på institution, har markant sværere ved at klare sig gennem folkeskolen end deres kammerater.

Anbragte børn, der lykkes med at afslutte 9. klasse, kommer ud fra folkeskolen med et gennemsnit, der er to karakterer lavere end deres klassekammeraters.

Men kun hver andet barn, der er anbragt, kommer gennem 9. klasse, oplyser Børne- og Socialministeriet. Derfor vil regeringen sende 50 millioner kroner i retning af de skolebørn, der ikke bor hjemme hos deres mor eller far.

Initiativet har fået titlen "bedre skolegang for anbragte børn" og bliver en del af de kommende forhandlinger om satspuljemidler.

Målet er at give anbragte børn en lige så god skolegang som andre, fortæller børne- og socialminister Mai Mercado (K).

- Det er vigtigt for mig, at alle børn får en god start på skolelivet, og jeg er dybt bekymret over, at så mange anbragte børn klarer sig dårligere i skolen end klassekammeraterne, siger ministeren i en skriftlig kommentar.

Af udspillet fremgår det, at kommunerne skal gøre deres bedste for at sikre, at børn ikke skal skifte skole, når der udvælges anbringelsessted. For skoleskift er noget af det, der sætter børn bagud, pointerer Mai Mercado.

Regeringen lægger desuden op til at lave en pulje, som kommuner med en vis andel anbragte børn kan søge. Pengene herfra skal bruges på samarbejde mellem personer, der har stor betydning for børnenes skolegang.

Det kan for eksempel være lærere, pædagoger og psykologer, der skal arbejde sammen om børnenes læring, trivsel og udvikling.

Endelig skal plejefamilier og personale på institutioner have hjælp til at støtte anbragte børn i deres skolegang. Blandt andet ved at stimulere små børns sprog og motivere de større børn gennem lektielæsning.

Hos Egmont Fonden, der har været med til at tilvejebringe viden på området med Egmont Rapporten 2017, hilser direktør Henriette Christiansen initiativet velkommen:

- Vi hilser det meget velkommen for et børneperspektiv. Jeg tror alt, der kan fremme deres læring og uddannelse vil hjælpe. For vi ved, at uddannelse er den vigtigste beskyttelsesfaktor for udsathed som voksen, siger hun.

Pengene i satspuljen går blandt andet til sociale indsatser. Aftalen om puljen forhandles hvert efterår af et flertal af partierne i Folketinget.