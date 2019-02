Minister vil have dansk-tysk grænseland på Unesco-liste

Danmark nominerer for første gang til Unescos liste over verdens såkaldte immaterielle kulturarv.

Det dansk-tyske grænseland skal optages på Unescos liste over verdens immaterielle kulturarv.

I hvert fald hvis det står til kulturminister Mette Bock (LA).

Faktisk har ministeren besluttet, at Danmark nominerer til den mindre kendte liste fra Unesco, og det er første gang.

Unesco er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. Og ligesom der findes en konvention til beskyttelse af den materielle verdensarv - for eksempel bygninger - har Unesco udarbejdet en konvention til sikring af den immaterielle kulturarv.

Mette Bock mener, at man andre steder kan lære noget af livet i grænselandet, som hun kalder "unikt".

- Samarbejdet, der har været mellem flertallet og mindretallet på begge side af den dansk-tyske grænse, er i en verden med store grænsekonflikter en kæmpe inspiration og burde være det i højere grad, siger Mette Bock.

Ansøgningen vil blive færdigbehandlet næste år, og det kan ifølge ministeren ikke passe bedre, da det er 100-året for flytningen af grænsen.

- Jeg kan ikke forestille mig en bedre fødselsdagsgave end at blive anerkendt af Unesco, siger hun.

Foruden det dansk-tyske grænseland, der nomineres i år, nomineres et forslag fra Grønlands selvstyre "Qilaatersorneq - grønlandsk trommedans og - sang" i 2020.

- Det er en meget, meget lang tradition, som man har været nervøs for ville gå tabt. Derfor har man i Grønland arbejdet for at sikre, at det er en tradition, der kan gives videre til nye generationer, siger hun.

Hvis nomineringerne lander på den endelige liste, vil det løfte interessen for kulturen og for Danmark.

- Det betyder noget for og selv og vores selvbevidsthed, men også for turismen og fortællingen om, hvilken kulturarv vi har her i landet, siger Mette Bock.

Når det gælder den mere kendte materielle verdensarv, har Danmark i alt syv steder med, blandt andet Kronborg Slot, Jelling Monumenterne og Stevns Klint.

Helt officielt forstås den immaterielle kulturarv ved "praksisser, forestillinger, udtryk, kundskaber og færdigheder, som samfund, gruppe eller enkeltpersoner anerkender som en del af deres kulturelle arv".

Det er planen, at grænselandet skal indsendes i samarbejde med Tyskland. Og begge ansøgninger skal tilbydes bistand fra Dansk Folkemindesamling på Det Kongelige Bibliotek.

Hvis ikke de danske forslag får en plads på listen, planlægges næste mulighed for at indsende nomineringer til efteråret 2021.