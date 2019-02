Indsats for særligt dygtige elever er for spredt og tilfældig i dag, mener undervisningsministeren.

Med en særlig indsats vil regeringen dyrke oversete talenter i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Med indsatsen følger 65 millioner kroner fra 2019 og fire år frem.

- Det skal sørge for, at de særligt engagerede eller dygtige elever ikke bare sidder og keder sig eller måske bliver ensomme eller ligefrem ender i mistrivsel, fordi ingen tilbyder dem undervisning på deres niveau, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

- Der er talentstrategier rundt omkring i landet og gode projekter, men der er ingen samling på tingene. Det betyder, at der let kan være skoler, der falder ned mellem to stole, eller ungdomsuddannelser der ikke rigtig kommer med på vognen, siger hun.

Samtidig vil regeringen investere 190 millioner kroner over de næste fire år i talentforløb for de særligt talentfulde studerende på videregående uddannelser.

Samlet skal indsatsen være med til at råde bod på, at vi historisk har været for dårlige til at have fokus på de dygtigste i det danske uddannelsessystem, mener Merete Riisager.

- Vi er gode til at sætte ind, hvis elever er kommet bagud eller har særlige behov.

- Men vi har historisk slet ikke været særligt gode til at se, anerkende og hjælpe de særligt dygtige elever. Det bør vi være, fordi alle elever har ret til undervisning på deres niveau, siger hun.